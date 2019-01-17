Які продукти не варто їсти на роботі

Іноді людина після обіду може відчувати млявість, бажання поспати, подрімати чи просто відпочити. Ймовірно, причина криється у продуктах, які знижують продуктивність.

Саме тому експерти не радять вживати певні продукти, пише Men’s Life.

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Швидкі вуглеводів

Мова йде про солодощі, борошняні вироби, білий рис, макарони не з твердих сортів. Щоб засвоїти ці продукти організму необхідна енергія, а це знижує робочий процес.

Смажена їжа

Такі страви не тільки сприяють набору ваги, але і спричиняють відчуття втоми і важкості. Організму необхідно багато енергії, щоб перетравити їх. Саме через це людина відчуває себе в’ялою та сонною.



Смажена їжа не покращить вашу працездатність

Солодощі

Ще одна група харчових продуктів, які призводять до різкого підвищення рівня глюкози у крові, а потім до стрімкого зниження. Перепади речовини погіршують пам'ять та спричиняють відчуття втоми. Крім того, солодощі сприяють набору ваги.

Банани

Продукт живильний і корисний, але тільки не на роботі. Фрукт містить гормони сну, а також магній. Після вживання бананів люди відчувають розслаблення і зниження продуктивності.

Кава

Напій дарує лише короткочасну бадьорість, після чого людина може відчути головний біль і слабкість. Спершу кофеїн змусить організм працювати активніше, але потім відбудеться ще більший спад енергії.

Експерти радять їх замінити на їжу, яка не викликає відчуття тяжкості в животі і не наганяє втому. Наприклад, можна перекусити салатом зі свіжих овочів, квашеною капустою, пообідати нежирною рибою з коричневим рисом. Тоді працездатність не погіршиться.

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