10:00
17 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальна медицина РФ. П'яна "Пошта Росії"
      Вєсті Кремля
      22:45, 16 січня
      Вєсті.UA: Яценко перегорів на відпочинку. Заявочки від Савченко
      Вєсті.UA
      21:54, 16 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, 16 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Які продукти не варто їсти на роботі

      375 Читать новость на русском
      Які продукти не варто їсти на роботі
      Які продукти не варто їсти на роботі / tah-heetch.com

      Іноді людина після обіду може відчувати млявість, бажання поспати, подрімати чи просто відпочити. Ймовірно, причина криється у продуктах, які знижують продуктивність.

      Саме тому експерти не радять вживати певні продукти, пише Men’s Life.

      Читайте також: Лікар пояснила, чому одразу після свят не потрібно худнути

      Швидкі вуглеводів

      Мова йде про солодощі, борошняні вироби, білий рис, макарони не з твердих сортів. Щоб засвоїти ці продукти організму необхідна енергія, а це знижує робочий процес.

      Смажена їжа

      Такі страви не тільки сприяють набору ваги, але і спричиняють відчуття втоми і важкості. Організму необхідно багато енергії, щоб перетравити їх. Саме через це людина відчуває себе в’ялою та сонною.

      Смажена їжа не покращить вашу працездатність
      Смажена їжа не покращить вашу працездатність

      Солодощі

      Ще одна група харчових продуктів, які призводять до різкого підвищення рівня глюкози у крові, а потім до стрімкого зниження. Перепади речовини погіршують пам'ять та спричиняють відчуття втоми. Крім того, солодощі сприяють набору ваги.

      Банани

      Продукт живильний і корисний, але тільки не на роботі. Фрукт містить гормони сну, а також магній. Після вживання бананів люди відчувають розслаблення і зниження продуктивності.

      Кава

      Напій дарує лише короткочасну бадьорість, після чого людина може відчути головний біль і слабкість. Спершу кофеїн змусить організм працювати активніше, але потім відбудеться ще більший спад енергії.

      via GIPHY

      Експерти радять їх замінити на їжу, яка не викликає відчуття тяжкості в животі і не наганяє втому. Наприклад, можна перекусити салатом зі свіжих овочів, квашеною капустою, пообідати нежирною рибою з коричневим рисом. Тоді працездатність не погіршиться.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      сьогодні , 09:01 Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      Ірина Поліщук 2704
      Чем черт не шутит: Минобороны России вытягивает деньги из ВПК
      сьогодні , 08:40 Чем черт не шутит: Минобороны России вытягивает деньги из ВПК
      Злой Одессит 1495
      Покоряется целям Путина: какой шпионский план задумал Трамп
      сьогодні , 01:15 Покоряется целям Путина: какой шпионский план задумал Трамп
      Іван Яковина 1532
      Книгоманам на замітку: новинки від видавництва "BookChef" на різні смаки
      16 січня , 22:00 Книгоманам на замітку: новинки від видавництва "BookChef" на різні смаки
      Книги для гурманів 239
      Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
      16 січня , 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
      Альона Захарова 673
      Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
       29 березня 2018 , 06:09
      Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
       12 березня 2018 , 18:23
      У Луганську пролунав вибух
       22 листопада 2017 , 22:18
      Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
       12 листопада 2017 , 17:42
      У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
       24 січня 2018 , 21:00
      Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
       4 лютого 2018 , 17:36
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук