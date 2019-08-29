Які продукти подорожчали, а які подешевшали: інфографіка

У порівнянні з червнем, харчування у липні виявилось трішки дешевшим. Важливу роль у зниженні цін цього місяця зіграли овочі та кавуни з динями.

Мінімальний продуктовий кошик став дешевшим на більш ніж 50 гривень, про це повідомляє Економічний дискусійний клуб.

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У липні 2019-го року середня вартість мінімального продуктового кошика становила:

для працездатних осіб – 1 733 гривні , що є 86% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії населення;

, що є 86% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії населення; для непрацездатних осіб – 1 406 гривень, тобто 90% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії населення.

У порівнянні з попереднім місяцем, середня вартість мінімального набору необхідних продуктів зменшилась на цілих 52 гривні (2,9%). Для непрацездатної особи трішки менше – на 51 гривню (на 3,5%, тобто).

Чим викликано зменшення цін на продукти

Стрімким зниженням цін на овочі та баштанні культури цьогорічного врожаю: капусту, моркву, буряки, цибулю, кавуни та дині. Адже цих продуктів на ринку зараз найбільше;

Зниженням цін на картоплю в середньому на 15 гривень, 52 копійки (-11%);

(-11%); Сезонним зниженням цін на молочні вироби: твердий сир, вершкове масло та кефір. Ціни на молочку впали в середньому 13 гривень, 33 копійки (-2,6%);

(-2,6%); Зниженням цін на кондитерські вироби, в складі якого є цукор – приблизно на 3 гривні, 33 копійки (-3,7%);

(-3,7%); Невеликий, проте вклад зробили й рибні консерви, які впали в ціні на 0,6%.

Які продукти подорожчали

Цього місяця знову подорожчали такі важливі продукти, як яйця, фрукти, м'ясо та хліб. Відсотково найбільше у ціні виросли яйця – на цілих 15,2%, що становить 3 гривні, 48 копійок.

Проте це не так відчувається, як подорожчання фруктів, ціни на які виросли приблизно на 10 гривень, 5 копійок.

яйця – на 15,2%

фрукти – на 11%.

м'ясопродукти – на 0,9%,

хлібопродукти – на 0,7%.



Мінімальний набір продуктів став дешевшим / інфографіка 24 каналу