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      Які продукти подорожчали, а які подешевшали: інфографіка

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      Мінімальний споживчий кошик українця
      Мінімальний споживчий кошик українця / 24 канал

      У порівнянні з червнем, харчування у липні виявилось трішки дешевшим. Важливу роль у зниженні цін цього місяця зіграли овочі та кавуни з динями.

      Мінімальний продуктовий кошик став дешевшим на більш ніж 50 гривень, про це повідомляє Економічний дискусійний клуб

      Читайте також: Чому хліб дорожчає, незважаючи на рекордний врожай зернових

      У липні 2019-го року середня вартість мінімального продуктового кошика становила:

      • для працездатних осіб – 1 733 гривні, що є 86% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії населення;
      • для непрацездатних осіб – 1 406 гривень, тобто 90% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії населення.

      У порівнянні з попереднім місяцем, середня вартість мінімального набору необхідних продуктів зменшилась на цілих 52 гривні (2,9%)Для непрацездатної особи трішки менше – на 51 гривню (на 3,5%, тобто).

      Чим викликано зменшення цін на продукти

      • Стрімким зниженням цін на овочі та баштанні культури цьогорічного врожаю: капусту, моркву, буряки, цибулю, кавуни та дині. Адже цих продуктів на ринку зараз найбільше;
      • Зниженням цін на картоплю в середньому на 15 гривень, 52 копійки (-11%);
      • Сезонним зниженням цін на молочні вироби: твердий сир, вершкове масло та кефір. Ціни на молочку впали в середньому 13 гривень, 33 копійки (-2,6%);
      • Зниженням цін на кондитерські вироби, в складі якого є цукор – приблизно на 3 гривні, 33 копійки (-3,7%);
      • Невеликий, проте вклад зробили й рибні консерви, які впали в ціні на 0,6%.

      Які продукти подорожчали

      Цього місяця знову подорожчали такі важливі продукти, як яйця, фрукти, м'ясо та хліб. Відсотково найбільше у ціні виросли яйця – на цілих 15,2%, що становить 3 гривні, 48 копійок.

      Проте це не так відчувається, як подорожчання фруктів, ціни на які виросли приблизно на 10 гривень, 5 копійок

      • яйця – на 15,2%
      • фрукти – на 11%.
      • м'ясопродукти – на 0,9%,
      • хлібопродукти – на 0,7%.

      Які продукти подешевшали
      Мінімальний набір продуктів став дешевшим / інфографіка 24 каналу

      Які продукти подорожчали
      Деякі продукти знову подорожчали / інфографіка 24 каналу
       

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      Теги: Новини України Інфографіка Публікації Ціни Продукти
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