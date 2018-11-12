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      Які продукти покращать емоційне здоров’я

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      Які продукти покращать емоційне здоров’я
      Які продукти покращать емоційне здоров’я / scienceabc.com

      Американські дослідники виявили, що добре допомагають від поганого настрою та пригніченості продукти, що містять магній.

      Магній здатний вберегти людину від депресії та головного болю, пише 24apteka.

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      Експеримент за участю пацієнтів, які страждали від депресії, проведений в стінах Массачусетського університету, показав, що після 6 тижнів "магнієвої дієти" рівень депресії у випробовуваних знизився від помірного до мінімального. Крім цього, у пацієнтів стали рідше відзначатися м'язові спазми і головні болі.

       
      Депресія – що це?
      Це захворювання, при якому людина тривалий час (не менше двох тижнів) почувається пригнічено, втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення, а також не може робити повсякденні справи.

      Вчені зазначили, що магній інтенсивно виводиться з організму при стресах і перенавантаженнях.

      Джерелами магнію є мигдаль, квасоля, кеш’ю, насіння гарбуза, темний шоколад.

      Джерелами магнію є мигдаль, квасоля
      Джерелами магнію є мигдаль, квасоля

      Засвоєнню організмом магнію заважає алкоголь, кава, харчові додатки, діуретики.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Профілактика захворювань Психологія Депресія
      Джерело: 24 Канал
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