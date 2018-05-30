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Які продукти покращують сексуальне життя: заява вчених

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Риба та морепродукти покращують сексуальне життя
Риба та морепродукти покращують сексуальне життя / unsplash.com

Існує думка про те, що певна їжа може збільшити сексуальне бажання. Проте нове дослідження вчених підтверджує, що дієта, збагачена рибою та морепродуктами, може покращити сексуальне життя пари.

Дослідники з Гарвардського університету опитали 501 пару, які намагалися зачати дитину, пише Insider.

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Їх попросили відстежувати свої дієтичні звички, споживання морепродуктів та сексуальну активність. Експеримент тривав впродовж року або ж до того, поки жінка не завагітніла.

Дослідження показало, що пари, які їли рибу двічі на тиждень або більше, на 22% частіше займалися сексом, ніж ті, хто не споживав риби. Така дієта збільшила шанси завагітніти на 92% у пар. Цей показник сягає 79% у тих, хто їв рибу рідше.


Вчені також взяли до увагу частоту сексу, проте це не вплинуло на загальний висновок – споживання великої кількості риби збільшує шанси завагітніти.

До слова, щоденне заняття сексом з коханою людиною здатне підвищувати імунітет та зміцнювати стосунки.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Секс
Джерело: 24 Канал
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