Які продукти покращують травлення: список

Після щедрого новорічного столу часто виникають проблеми із травленням. Покращити травлення можуть не лише лікарські засоби, а й доступні продукти, які знайдуть у вас на кухні.

Продукти з високою концентрацією корисних речовин потрібно додати до свого щоденного раціону. У них міститься велика кількість вітамінів і мінералів, які захищають організм від хвороб і сприяють довголіттю.

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Топінамбур

Топінамбур багатий природним пребіотиком інуліном і клітковиною. Він низькокалорійний, але дуже ситний продукт.



Топінамбур

Морква

Якщо додати моркву в салат, то кишечнику це принесе велику користь. Моркву ще називають "природнім пребіотиком".



Морква

Часник

Він здатний підвищити імунітет. Крім того, часник – хороший пребіотик, який бореться проти поганих бактерій. Правда, при вживанні цього продукту доведеться постійно чистити зуби.



Часник

Цибуля-порей

У такій цибулі міститься велика кількість клітковини, флавоноїдів, марганцю і вітаміну А, який сприяє швидкому відновленню стінок кишечника.



Цибуля-порей

Куркума

Ця поширена спеція і популярна харчова добавка заслуговує похвальних відгуків. У куркумі міститься протизапальна речовина, яка позитивно впливає на кишечник, підтримує його мікрофлору і покращує роботу мозку.



Куркума