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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Які продукти покращують травлення: список

13:14, сьогодні 1320 Читать новость на русском
Які продукти допоможуть травленню
Які продукти допоможуть травленню / 24 Канал

Після щедрого новорічного столу часто виникають проблеми із травленням. Покращити травлення можуть не лише лікарські засоби, а й доступні продукти, які знайдуть у вас на кухні.

Продукти з високою концентрацією корисних речовин потрібно додати до свого щоденного раціону. У них міститься велика кількість вітамінів і мінералів, які захищають організм від хвороб і сприяють довголіттю.

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Топінамбур

Топінамбур багатий природним пребіотиком інуліном і клітковиною. Він низькокалорійний, але дуже ситний продукт.

Топінамбур
Топінамбур

Морква

Якщо додати моркву в салат, то кишечнику це принесе велику користь. Моркву ще називають "природнім пребіотиком".

Морква
Морква

Часник

Він здатний підвищити імунітет. Крім того, часник – хороший пребіотик, який бореться проти поганих бактерій. Правда, при вживанні цього продукту доведеться постійно чистити зуби.

Часник
Часник

Цибуля-порей

У такій цибулі міститься велика кількість клітковини, флавоноїдів, марганцю і вітаміну А, який сприяє швидкому відновленню стінок кишечника.

Цибуля-порей
Цибуля-порей

Куркума

Ця поширена спеція і популярна харчова добавка заслуговує похвальних відгуків. У куркумі міститься протизапальна речовина, яка позитивно впливає на кишечник, підтримує його мікрофлору і покращує роботу мозку.

Куркума
Куркума

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
Джерело: Healthy Style
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