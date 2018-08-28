Які продукти потрібно вживати дітям щодня
Раціон дітей повинен бути різноманітним на містити необхідні вітаміни та мікроелементи для їх розвитку. Та є продукти, які батьки повинні давати дітям щодня.
Американські дієтологи створили список корисних продуктів для дітей, пише портал "Наша Мама".
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1. Полуниця
Ця ягода допомагає малюкові краще засвоювати залізо, є природним антиоксидантом, що допомагає організму лікувати себе, сприяє загоєнню подряпин та ран. Полуницю можна вживати у будь-якому вигляді, чи то ягоди. чи то джем.
2. Яйця
Дитина повинна їсти яйця щодня, адже вони багаті на вітаміни А, Д, Е, а також групу В. Вони містять фосфор, що корисний для формування кісток та волосся, йод – контролює роботу щитоподібної залози, а також залізо.
Яйця повинні бути у дитячому раціоні
3. Картопля
У ній міститься велика кількість калію, цей елемент добре впливає на роботу серцево-судинної системи та роботи серця. Картопля корисна для імунітету, очищає кишківник та допомагає впоратися з проблемами шлунково-кишкового тракту.
4. Овес
Дітям щодня потрібно готувати страви з вівса. Цей продукт допомагає врегулювати рівень холестерину в крові. Дослідження показують, що діти, які вживають регулярно вівсяну кашу, менше піддають розвитку ожиріння.
Готуйте дітям вівсяну кашу
5. Цвітна капуста
Це гіпоалергенний продукт, у ній мало клітковини, яка може призвести до здуття та метеоризму у кишківнику дитини. Цвітна капуста містить такі вітаміни як РР, С, А, Е, Н. Продукт володіє протиканцерогенними властивостями та є відмінною профілактикою залізодефіцитної анемії.
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