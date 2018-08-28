Які продукти потрібно вживати дітям щодня

Раціон дітей повинен бути різноманітним на містити необхідні вітаміни та мікроелементи для їх розвитку. Та є продукти, які батьки повинні давати дітям щодня.

Американські дієтологи створили список корисних продуктів для дітей, пише портал "Наша Мама".

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1. Полуниця

Ця ягода допомагає малюкові краще засвоювати залізо, є природним антиоксидантом, що допомагає організму лікувати себе, сприяє загоєнню подряпин та ран. Полуницю можна вживати у будь-якому вигляді, чи то ягоди. чи то джем.

2. Яйця

Дитина повинна їсти яйця щодня, адже вони багаті на вітаміни А, Д, Е, а також групу В. Вони містять фосфор, що корисний для формування кісток та волосся, йод – контролює роботу щитоподібної залози, а також залізо.



Яйця повинні бути у дитячому раціоні

3. Картопля

У ній міститься велика кількість калію, цей елемент добре впливає на роботу серцево-судинної системи та роботи серця. Картопля корисна для імунітету, очищає кишківник та допомагає впоратися з проблемами шлунково-кишкового тракту.

4. Овес

Дітям щодня потрібно готувати страви з вівса. Цей продукт допомагає врегулювати рівень холестерину в крові. Дослідження показують, що діти, які вживають регулярно вівсяну кашу, менше піддають розвитку ожиріння.



Готуйте дітям вівсяну кашу

5. Цвітна капуста

Це гіпоалергенний продукт, у ній мало клітковини, яка може призвести до здуття та метеоризму у кишківнику дитини. Цвітна капуста містить такі вітаміни як РР, С, А, Е, Н. Продукт володіє протиканцерогенними властивостями та є відмінною профілактикою залізодефіцитної анемії.