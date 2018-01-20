Які продукти потрібно їсти, якщо у вас суха шкіра

Взимку, коли на вулиці холодно та вітряно, врятувати суху шкіру лише кремами та сироватками – не вийде. Потрібно правило підібрати раціон, щоб наситити шкіру з середину. Тож, які саме продукти потрібно їсти, якщо у вас суха шкіра – читайте в матеріалі.

Корисні жири

Суха шкіра не може зволожувати себе сама без належної підтримки. Корисні жири – ключові помічники в цій складній справі. Головним інгредієнтом тут є олеїнова кислота, яка і робить шкіру пружною.

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Тож необхідно додати в раціон волоські горіхи і насіння льону. Вони є джерелами омега-3 і омега-6 жирних кислот: в комплексі вони допоможуть швидкому відновленню шкіри після впливу на неї ззовні.

Відчутну користь в процесі підтримання водного балансу шкіри принесе мигдаль – джерело життєво важливого для шкіри вітаміну Е. Крім того, власницям сухої шкіри необхідно вживати жирну рибу. Особливо корисний лосось, який є відмінним джерелом омега-3 та селену. Від селену залежить колір шкіри, її сяйво, еластичність.

Натуральний йогурт

Йогурт має життєво важливе значення для здоров'я шкіри. Він багатий на пробіотики – корисні бактерії, які можуть заспокоїти запальні захворювання шкіри, такі, наприклад, як екзема. Вибір різноманітний. Досить просто триматися подалі від солодких йогуртів. Можна взяти грецький йогурт і додати в нього мед і ягоди.

Цитрусові

Вони в надлишку містять вітамін С – природний антиоксидант, ефективно захищає шкіру від шкідливого впливу зовнішніх факторів, особливо від ультрафіолетового випромінювання і забруднення повітря.

Цитрусові на 80-90% складаються з води, це відмінний природний зволожувач. Крім того, вітамін С неймовірно підвищує бар'єрну функцію шкіри, завдяки чому вона здатна зберігати більше води і залишатися гладкою і насиченою надовго.

Авокадо

Суперфуд, який не тільки бореться з зайвими кілограмами, але здатний також при регулярному споживанні зберегти шкіру молодою і красивою. Все це завдяки вмісту вітамінів групи В і мононенасичених жирних кислот.

Яйця

Яйця – це своєрідний коктейль, що складається з поживних речовин, мінералів і вітамінів, що сприяють підтриманню рівня вологи в шкірі. Важливою умовою є вживання варених яєць, їх не рекомендується смажити, щоб не поставляти організму насичені жири, згубні для стану шкіри. У яйцях міститься білок, вітаміни групи B і сірка, яка зберігає еластичність шкіри.

Зелені листові овочі

Шпинат, салат, капуста на 95% складаються з води, а також багаті вітамінами А і С, які, як уже було сказано, відмінно допомагають при догляді за шкірою. Крім того, в зелених листових овочах містяться мінерали, антиоксиданти і поживні речовини, які ефективно сприяють детоксикації. А ще зелені овочі містять компоненти, що виробляють колаген.

Квасоля

Квасоля не тільки чудово прибирає зморшки, робить колір обличчя рівним, а шкіру м'якою і еластичною.