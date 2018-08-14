12:41
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
31°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 21°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, 13 серпня
Вєсті.UA. Таємниця скандального Ляшка. Знищення Медведчука
Вєсті.UA
20:49, 13 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Які продукти призводять до фоточутливості шкіри

156 Читать новость на русском
Які продукти призводять до фоточутливості шкіри
Які продукти призводять до фоточутливості шкіри / noticiasaominuto.com.br

Фоточутливість – це реакція шкіри на сонячне світло, цей стан виникає при реакції променів з речовинами, які спричиняють підвищену чутливість до алергенів (фотосинсебілізувальні речовини).

Дерматокосметолог Жанна Приходько розповіла про основні продукти, які спричиняють таку реакцію шкіри, пише "Експрес".

Читайте також: Вчені розкрили приховану небезпеку життя в однокімнатній квартирі

Речовини, що спричиняють підвищену чутливість, містяться у багатьох продуктах, косметично-парфюмерних засобах і в медичних препаратах.

Які продукти призводять до фоточутливості шкіри
Які продукти призводять до фоточутливості шкіри

Під час впливу сонячного світла на тіло людини розвивається запальна реакція, що клінічно характеризується як опік.
Фотосинсебілізувальні речовини містяться в антимікробних сульфаніламідах, деякі антибіотиках, препаратах з дьогтем, оральних контрацептивах тощо.

До цього списку можна також внести такі продукти як корінь петрушки, кріп, морква, зелена цибуля, інжир, грейпфрут та інші цитрусові. Таку реакцію шкіри може спричинити навіть лікувальна рослина – звіробій.

Медик попереджує, що фототоксична реакція розвивається дуже швидко, за кілька годин, але лише на відкритих ділянках шкіри. На тілі можна помітити великі червоні плями.

Кріп та корінь петрушки призводять до фоточутливості шкіри
Кріп та корінь петрушки призводять до фоточутливості шкіри

Проте така реакція може виявитися і за 22-24 години. А на тих ділянках, які не піддавалися прямому сонячному впливу, виникає почервоніння, кропив'янка, дерматит.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук