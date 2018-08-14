Фоточутливість – це реакція шкіри на сонячне світло, цей стан виникає при реакції променів з речовинами, які спричиняють підвищену чутливість до алергенів (фотосинсебілізувальні речовини).

Дерматокосметолог Жанна Приходько розповіла про основні продукти, які спричиняють таку реакцію шкіри, пише "Експрес".

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Речовини, що спричиняють підвищену чутливість, містяться у багатьох продуктах, косметично-парфюмерних засобах і в медичних препаратах.



Які продукти призводять до фоточутливості шкіри

Під час впливу сонячного світла на тіло людини розвивається запальна реакція, що клінічно характеризується як опік.

Фотосинсебілізувальні речовини містяться в антимікробних сульфаніламідах, деякі антибіотиках, препаратах з дьогтем, оральних контрацептивах тощо.

До цього списку можна також внести такі продукти як корінь петрушки, кріп, морква, зелена цибуля, інжир, грейпфрут та інші цитрусові. Таку реакцію шкіри може спричинити навіть лікувальна рослина – звіробій.

Медик попереджує, що фототоксична реакція розвивається дуже швидко, за кілька годин, але лише на відкритих ділянках шкіри. На тілі можна помітити великі червоні плями.



Кріп та корінь петрушки призводять до фоточутливості шкіри

Проте така реакція може виявитися і за 22-24 години. А на тих ділянках, які не піддавалися прямому сонячному впливу, виникає почервоніння, кропив'янка, дерматит.