Які продукти сповільнюють старіння шкіри

Косметологи погоджуються з тим, що наявність в раціоні харчування певних продуктів впливає на стан шкіри (а також волосся і нігтів) і допомагає продовжити її пружність і гладкість.

Про це повідомляє "Медікфорум".

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Зокрема, вчені рекомендують їсти свіжий часник. Його склад багатий на антиоксиданти, які гальмують руйнування колагену (білка, що забезпечує шкірі еластичність).

Також в раціон слід включити оливкову олію. У ній міститься олеїнова кислота – різновид омега-9, яка підтримує шкіру зволоженою, що подовжує її молодість.

Ще один продукт – малина, її рівень антиоксидантів серед фруктів, ягід і овочів вважається найвищим. Антиоксиданти забезпечують шкірі захист від пошкоджень.



Малина корисна для шкіри

Також фахівці рекомендують вживати червону рибу мінімум раз на тиждень. Це не тільки омолоджує шкіру, але і сприяє здоров'ю серця – все за рахунок вмісту омега-3.

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