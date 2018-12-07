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      Які продукти сповільнюють старіння шкіри

      81 Читать новость на русском
      Продукти, які зберігають шкіру здоровою
      Продукти, які зберігають шкіру здоровою / cachtrinamtrangda.com

      Косметологи погоджуються з тим, що наявність в раціоні харчування певних продуктів впливає на стан шкіри (а також волосся і нігтів) і допомагає продовжити її пружність і гладкість.

      Про це повідомляє "Медікфорум".

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      Зокрема, вчені рекомендують їсти свіжий часник. Його склад багатий на антиоксиданти, які гальмують руйнування колагену (білка, що забезпечує шкірі еластичність).

      via GIPHY

      Також в раціон слід включити оливкову олію. У ній міститься олеїнова кислота – різновид омега-9, яка підтримує шкіру зволоженою, що подовжує її молодість.

      Ще один продукт – малина, її рівень антиоксидантів серед фруктів, ягід і овочів вважається найвищим. Антиоксиданти забезпечують шкірі захист від пошкоджень.

      Малина корисна для шкіри
      Малина корисна для шкіри

      Також фахівці рекомендують вживати червону рибу мінімум раз на тиждень. Це не тільки омолоджує шкіру, але і сприяє здоров'ю серця – все за рахунок вмісту омега-3.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування Довголіття
      Джерело: 24 Канал
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