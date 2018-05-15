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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Які продукти "вбивають" чоловіче здоров’я: неочікуваний перелік

1505 Читать новость на русском
Які продукти
Які продукти "вбивають" чоловіче здоров’я / Фото з вільних джерел

Чоловікам з віком стає набагато важче підтримувати своє здоров'я, виникають проблеми з ерекцією. Деякі продукти теж можуть негативно вплинути на сексуальне життя чоловіка.

Перш за все, варто вияснити, у чому полягає проблема, пише "Сегодня".

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Перший продукт у списку, вживання якого варто обмежити, – пиво, воно порушує гормональний баланс в організмі. Симптомом того, що у організмі знижується тестостерон і виробляється жіночий гормон, є пивний живіт.

Фастфуд теж шкідливий для сексуального здоров’я сильної статі, він забиває гормональний фон.

Кофеїн знижує рівень тестостерону в організмі і підвищує вироблення естрогену, проте останній швидко виводиться з організму.Не варто зловживати випічкою, оскільки вона містить цукор і дріжджі.

Також, щоб не погіршити потенцію, чоловікам потрібно вживати не більше, ніж 50 грамів солодкого на день.

Варто відмовитися від продуктів, у яких є багато холестерину, сої, солі та газованих напоїв. Вживання коров’ячого молока теж варто обмежити, варто пити не більше склянки.

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Для підвищення потенції необхідно кинути палити, відмовитися від спиртних напоїв та займатися спортом.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Здорове життя Секс
Джерело: 24 Канал
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