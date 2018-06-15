Які продукти "вбивають" здоров’я серця: відповідь лікаря

Лікар Тетяна Анікєєва застерегла людей, які ведуть сидячий спосіб життя, відмовитися від вживання деяких продуктів, щоб вберегти серце і покращити своє здоров'я

Медик порадила людям відмовитися від цукру, пише "Сегодня". А от людям похилого віку варто додавати цей продукт.

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Гіпертонікам потрібно обмежити вживання крекерів, чіпсів, сухариків та іншої солоної їжі. Лікар зазначила, що добова норма солі на день – 5 грамів.

Печиво та цукерки потрібно замінити на сухофрукти та горішки. За словами лікаря, для судин, серця та організму в цілому це буде набагато корисніше.

Потрібно також зменшити кількість споживання кофеїну на день, оскільки він розширює судини. Різкі "стрибки" небезпечні як для гіпотоніків, так і для гіпертоніків.

Якщо людина не займається фізичними вправами впродовж дня, то не варто їсти печиво та продукти, які містять легкі вуглеводи.

етяна Анікєєва також радить пити 1,5-2 літри води, якщо людина мало рухається.

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