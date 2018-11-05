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      Які продукти запобігають раку та уповільнюють процеси старіння

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      Які уповільнюють процеси старіння
      Які уповільнюють процеси старіння / inlifehealthcare.com

      Німецькі дослідники провели експеримент і встановили, які продукти здатні уповільнити окислювальні процеси в організмі та зупинити низку небезпечних хвороб.

      Про це пише портал Phys.org.

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      Науковці з Університету Ерлангена-Нюрнберга (Німеччина) разом з колегами з США встановили, що гідрохінон в поєднанні з цинком уповільнюють старіння.

      Гідрохінон міститься у таких продуктах як шоколад, кава, вино та чай.

      via GIPHY

      Цинк вступає в хімічну реакцію з гідрохіноном і знешкоджує небезпечні супероксиди. Останні залучені у процеси старіння, розвитку низки небезпечних захворювань таких як запалення, рак або нейродегенеративні хвороби.  Цинк міститься у таких продуктах як арахіс, яловичина, квасоля, курячі яйця, тощо.

      Висновок вчених: вживання шоколаду, чаю, кави і вина можуть уповільнити процеси старіння та розвиток небезпечних хвороб.

      via GIPHY

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      Теги: Лікування Здоров'я дослідження Профілактика захворювань Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
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