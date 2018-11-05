Які продукти запобігають раку та уповільнюють процеси старіння

Німецькі дослідники провели експеримент і встановили, які продукти здатні уповільнити окислювальні процеси в організмі та зупинити низку небезпечних хвороб.

Про це пише портал Phys.org.

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Науковці з Університету Ерлангена-Нюрнберга (Німеччина) разом з колегами з США встановили, що гідрохінон в поєднанні з цинком уповільнюють старіння.

Гідрохінон міститься у таких продуктах як шоколад, кава, вино та чай.

Цинк вступає в хімічну реакцію з гідрохіноном і знешкоджує небезпечні супероксиди. Останні залучені у процеси старіння, розвитку низки небезпечних захворювань таких як запалення, рак або нейродегенеративні хвороби. Цинк міститься у таких продуктах як арахіс, яловичина, квасоля, курячі яйця, тощо.

Висновок вчених: вживання шоколаду, чаю, кави і вина можуть уповільнити процеси старіння та розвиток небезпечних хвороб.

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