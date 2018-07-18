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Які продукти зменшать надмірну пітливості

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Які продукти зменшать надмірну пітливості
Які продукти зменшать надмірну пітливості / vremya.eu

Існують вітаміни, мінерали і рослинні продукти, які дозволяють зберігати прохолоду тіла у спеку.

Про це розповів дієтолог та експерт в області здорового харчування з Лондона Рік Хей, передає Ukrhealth.

Крім одягу з легкої, натуральної тканини та антиперспірантів є й інші способи боротьби з надмірною пітливістю у спеку.

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Важливо стежити за своїм харчуванням – приймати вітаміни для зменшення рівня стресу, який призводить до підвищеного виділення поту.

Для відновлення втрати електролітів можна вживати продукти, які містять магній – шпинат, насіння гарбуза, йогурт або кефір, мигдаль, квасолю, авокадо, горіхи та інше. Підвищену пітливість спричиняють і випиті напої на основі алкоголю і кофеїну.

Чудово охолодять тіло такі продукти, як огірки, помідори, виноград, кавуни і дині. Окрім того, на їхнє перетравлення організм витрачатиме мало енергії, тож виділення поту також зменшиться. 

Також хорошу дію на організм надає рослина лимонник, який позбавляє від нічної пітливості і припливів у жінок під час менопаузи. 

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Поради
Джерело: 24 Канал
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