Які продукти знижують сексуальний потяг у чоловіків і жінок

Існують продукти, про які не можна подумати, що вони можуть бути пов'язані з інтимною сферою, тим не менш, вони впливають на неї. Наприклад, на лібідо може вплинути навіть звичайна вода.

Про це повідомляє "Медікфорум".

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Смажені продукти знижують функцію печінки, і для її підтримки організм витрачає зайву енергію. Як наслідок, розвиваються апатія і млявість, а це точно не те, що стимулює сексуальний потяг.

Соєве молоко часто вважають за краще люди, які не переносять коров'ячого молока. Але фахівці зазначають, що соєве молоко містить в собі рослинні естрогени, які можуть впливати на гормональний фон людського організму.

Молочні продукти вважаються корисними, але багато людей їдять їх в занадто великій кількості. Тим часом, морозиво, сир, сметана та інші молочні продукти – це джерело насиченого жиру, засвоєння якого вимагає від організму досить серйозних зусиль. Коли організм витрачає багато ресурсів на травлення, це знижує тонус, а разом з ним і сексуальний бажання.

Тільки в дуже невеликій кількості алкоголь допомагає розслабитися і посилити сексуальний потяг. Якщо випивається більше однієї порції, організм перетворюється в машину по виведенню токсинів і починає відчувати зневоднення.



Алкоголь негативно впливає на лібідо

Страви фасфуду містять велику кількість калорій і жиру, а, крім того, нерідко напхані різними хімікатами, що використовуються в харчовій промисловості. Лікарі рекомендують не перевищувати ліміт в три порції фастфуду в тиждень, – інакше гормональний дисбаланс, а разом з ним і зниження сексуального потягу.

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