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      Які продукти знижують сексуальний потяг у чоловіків і жінок

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      Які продукти покращують лібідо
      Які продукти покращують лібідо / answiki.org.ua

      Існують продукти, про які не можна подумати, що вони можуть бути пов'язані з інтимною сферою, тим не менш, вони впливають на неї. Наприклад, на лібідо може вплинути навіть звичайна вода.

      Про це повідомляє "Медікфорум".

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      Смажені продукти знижують функцію печінки, і для її підтримки організм витрачає зайву енергію. Як наслідок, розвиваються апатія і млявість, а це точно не те, що стимулює сексуальний потяг.

      Соєве молоко часто вважають за краще люди, які не переносять коров'ячого молока. Але фахівці зазначають, що соєве молоко містить в собі рослинні естрогени, які можуть впливати на гормональний фон людського організму.

      via GIPHY

      Молочні продукти вважаються корисними, але багато людей їдять їх в занадто великій кількості. Тим часом, морозиво, сир, сметана та інші молочні продукти – це джерело насиченого жиру, засвоєння якого вимагає від організму досить серйозних зусиль. Коли організм витрачає багато ресурсів на травлення, це знижує тонус, а разом з ним і сексуальний бажання.

      Тільки в дуже невеликій кількості алкоголь допомагає розслабитися і посилити сексуальний потяг. Якщо випивається більше однієї порції, організм перетворюється в машину по виведенню токсинів і починає відчувати зневоднення. 

      Алкоголь негативно впливає на лібідо
      Алкоголь негативно впливає на лібідо

      Страви фасфуду містять велику кількість калорій і жиру, а, крім того, нерідко напхані різними хімікатами, що використовуються в харчовій промисловості. Лікарі рекомендують не перевищувати ліміт в три порції фастфуду в тиждень, – інакше гормональний дисбаланс, а разом з ним і зниження сексуального потягу.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове харчування Секс Чоловіче здоров’я Жіноче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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