Які продукти знизять ризик передчасних пологів

Зменшити ймовірність передчасних пологів у майбутніх мам можна, якщо включати у свій раціон харчування рибу або добавки, що містять риб'ячий жир.

Такого висновку дійшли науковці з Данії, провели дослідження, під час якого проаналізували дані 96 тисяч дітей та їхніх матерів, передає "Наша мама".

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Медики вивчили кров жінок, у яких були зафіксовані передчасні пологи до 34 тижнів вагітності. Потім ці дані були зіставлені з результатами тих жінок, які народили дитину в термін.

В результаті з'ясувалось, що у тих вагітних жінок, які мали рівень EPA + DHA у крові на рівні до 1,6% (доволі знижений), стикалися з передчасними пологами у 10 разів частіше в порівнянні з тими жінками, у яких рівень цих компонентів був вищий 1,6%.

Висновок науковців: передчасні пологи пов'язані з недостатнім рівнем омега-3 жирних кислот в організмі вагітних. Багатими на ці кислоти є риба як форель, оселедець, сардина, горбуша, кета, сьомга, а також насіння льону. Денна норма споживання омега-3 для жінок становить 1,1 грама.

Споживання риби знизить ризик передчасних пологів

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