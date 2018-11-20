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      Які професії можуть бути небезпечними для вашої психіки: дослідження

      1028 Читать новость на русском
      Депресивна робота
      Депресивна робота / invibed.com

      Американські психіатри склали рейтинг професій, які можуть довести працівників до психічних порушень.

      Результати дослідження були опубліковані у журналі Social Psychiatry and Psychiatric Epistemology.

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      Науковці дійшли висновку, що найдеприсивніша робота є у водіїв автобуса. Далі йдуть працівники сфери нерухомості, а замикають трійку лідерів представники соціальної сфери. Трохи краще йдуть справи з психологічним навантаженням на виробництві і у сфері побутових послуг, потім йдуть юристи та працівники видавничої справи.


      Робота водія автобуса найбільш депресивна

      А найменше схильні до депресії через роботу люди пов’язані з авіаперельотами, металургією, видобутком вугілля, будівництвом доріг і організацією розваг та відпочинку, зокрема галузі спорту та мистецтва.

      Дослідження показали, що водії автобусів дійсно відчувають серйозні навантаження, і не тільки психологічні. Вони частіше страждають від захворювань серця, мають проблеми зі шлунком і хребтом через незручне робоче місце. А причинами стресів можуть стати нічні зміни, тривалі години за кермом, нездоровий ритм життя.

      Вчені з’ясували, що всі професії з високим рівнем депресії об’єднує постійна взаємодію з суспільством або замовниками, а також низьким рівнем фізичної активності.

      Дослідження провели серед 214 тисяч осіб, які є представниками 55 професій.

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      Теги: Здорове життя Здоров'я Психологія Транспорт дослідження
      Джерело: 24 Канал
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