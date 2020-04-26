06:41
26 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Які професії зараз найбільш затребувані, – розповіла експерт

      - Читать новость на русском
      Найбільш затребувані професії через карантин
      Найбільш затребувані професії через карантин / wordsconnect.pl

      Через карантин зріс попит на медиків, кур’єрів, а також на різні онлайн-послуги. Тому ці сфери продовжать розвиватись і після завершення карантину.

      В Італії та Великій Британії, Німеччині та в Чехії – величезна нестача лікарів. Така сама ситуація була й в Україні, станом на 1 березня. Про це розповіла професор Київської школи економіки​ Ольга Купець в інтерв'ю 24 каналу.

      Читайте також Які найбільш затребувані професії під час карантину в Києві: статистика

      У деяких країнах через коронавірус лікарів відкликали з пенсії, студентам-медикам дозволяють починати працювати раніше і виходити на ринок праці швидше. Зі слів Ольги Купець, для системи це величезний виклик – знайти лікарів, щоби заповнити всі прогалини.

      Ми бачимо, як зріс попит на ігри, стрім-відео, різні онлайн консультації. Думаю, що онлайн консультації щодо здоров’я, професійного розвитку та сімейної психології також будуть зростати. Взагалі, всі сфери, які можна переводити в онлайн будуть розвиватись і всі, хто зможе це зробити, будуть затребувані і зараз, і після карантину,
      – зазначила Купець.

      Що стосується виробничої сфери, то за думкою експерта, буде зростати попит на людей, які готові працювати у колцентрах. Адже люди сидять вдома, та активніше споживають комунальні послуги і хтось має обслуговувати всі потрібні мережі.

      Читайте повне інтерв'ю за посиланням.

       

      Автор: Євгенія Мазур, Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Безробіття Робота
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Головні новини 25 квітня: як Україна виходитиме з карантину та землетрус поблизу Одеси
      25 квітня , 20:44 Головні новини 25 квітня: як Україна виходитиме з карантину та землетрус поблизу Одеси
      Ігор Саджениця
      Вийдіть зі своєї бульбашки, або Якими мають бути керівники під час кризи
      25 квітня , 19:27 Вийдіть зі своєї бульбашки, або Якими мають бути керівники під час кризи
      Наталія Кривда