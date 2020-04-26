Які професії зараз найбільш затребувані, – розповіла експерт

Через карантин зріс попит на медиків, кур’єрів, а також на різні онлайн-послуги. Тому ці сфери продовжать розвиватись і після завершення карантину.

В Італії та Великій Британії, Німеччині та в Чехії – величезна нестача лікарів. Така сама ситуація була й в Україні, станом на 1 березня. Про це розповіла професор Київської школи економіки​ Ольга Купець в інтерв'ю 24 каналу.

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У деяких країнах через коронавірус лікарів відкликали з пенсії, студентам-медикам дозволяють починати працювати раніше і виходити на ринок праці швидше. Зі слів Ольги Купець, для системи це величезний виклик – знайти лікарів, щоби заповнити всі прогалини.

Ми бачимо, як зріс попит на ігри, стрім-відео, різні онлайн консультації. Думаю, що онлайн консультації щодо здоров’я, професійного розвитку та сімейної психології також будуть зростати. Взагалі, всі сфери, які можна переводити в онлайн будуть розвиватись і всі, хто зможе це зробити, будуть затребувані і зараз, і після карантину,

– зазначила Купець.

Що стосується виробничої сфери, то за думкою експерта, буде зростати попит на людей, які готові працювати у колцентрах. Адже люди сидять вдома, та активніше споживають комунальні послуги і хтось має обслуговувати всі потрібні мережі.

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