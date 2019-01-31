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      Які пропорції чоловічого тіла найбільше подобаються жінкам

      769 Читать новость на русском
      Які пропорції подобаються жінкам
      Які пропорції подобаються жінкам / pixabay.com

      Відношення довжини ніг до повного зросту виявився найважливішим показником, при цьому найкращий варіант пропорції – 1:2.

      Британські психолиги попросили 780 гетеросексуальних жінок оцінити пропорції комп'ютерних моделей. Фігури сконструювали на основі фізичних параметрів 9000 американських військових, йдеться в результатах дослідження.

      Читайте також: Блондинки, брюнетки чи руді: які жінки більше подобаються чоловікам

      Науковці пояснють вподобання до таких пропорцій еволюцією. Короткі ноги можуть вказувати на діабет, високий тиск, коронарну недостатність і інші проблеми зі здоров'ям.

      фігури, які оцінювали учасниці експерименту
      Фігури, які оцінювали учасниці експерименту

      Опитані жінки помічали навіть невеликі відхилення від "ідеальних" пропорцій, але головні вимоги були направлені до ніг, а не до верхньої частини тіла.

      Довжина рук і пропорція, в якій лікті і коліна ділять руки і ноги відповідно, мало впливають на привабливість.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я дослідження Психологія Чоловіче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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