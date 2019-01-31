Які пропорції чоловічого тіла найбільше подобаються жінкам

Відношення довжини ніг до повного зросту виявився найважливішим показником, при цьому найкращий варіант пропорції – 1:2.

Британські психолиги попросили 780 гетеросексуальних жінок оцінити пропорції комп'ютерних моделей. Фігури сконструювали на основі фізичних параметрів 9000 американських військових, йдеться в результатах дослідження.

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Науковці пояснють вподобання до таких пропорцій еволюцією. Короткі ноги можуть вказувати на діабет, високий тиск, коронарну недостатність і інші проблеми зі здоров'ям.



Фігури, які оцінювали учасниці експерименту

Опитані жінки помічали навіть невеликі відхилення від "ідеальних" пропорцій, але головні вимоги були направлені до ніг, а не до верхньої частини тіла.

Довжина рук і пропорція, в якій лікті і коліна ділять руки і ноги відповідно, мало впливають на привабливість.

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