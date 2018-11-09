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      Які ранні симптоми свідчать про порушення роботи печінки

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      Які ранні симптоми свідчать про порушення роботи печінки
      Які ранні симптоми свідчать про порушення роботи печінки / klikk.no

      При переповненні печінки токсинами, орган не може впоратися з їх своєчасним виведенням. Це може призвести до небезпечних для здоров’я наслідків.

      Деякі симптоми свідчать про ослаблення печінкових функцій, пише портал 24apteka.

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      1. Неможливість схуднення

      Якщо ви дотримуєтеся здорового способу життя, правильно харчуєтеся, але вага не знижується, то це може бути симптомом порушення роботи печінки. Тому при виявленні цього симптому потрібно звернутися по допомогу до лікаря, а також пройти УЗД печінки.

      Необхідно пройти УЗД печінки
      Необхідно пройти УЗД печінки

      2. Зміна кольору відходів життєдіяльності

      При погіршенні роботи печінки колір фекалій та сечі стає темнішим, запах стає різкішим. На неприємні процеси в печінці свідчить "загазованість" та підвищений тиск в животі.

      3. Стан шкіри

      Про порушення функцій печінки свідчить постійне запалення на шкірі, свербіж, надчутливість. А типовим сигналом неправильної роботи печінки є поява маленьких червоних точок.

      Які ранні симптоми свідчать про порушення роботи печінки
      Які ранні симптоми свідчать про порушення роботи печінки

      Також про ослаблення печінкових функцій свідчать підвищена втома, занепад сил, тонус.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування
      Джерело: 24 Канал
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