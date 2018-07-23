Які речі псують сон: перелік

Здоров'я людини залежить від низки факторів, у тому числі й від якісного сну. Тому потрібно відмовитися від декількох речей, щоб сон видався міцним та здоровим.

Стрес псує життя людині, пише Cosmo.

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Він спричиняє виділення адреналіну, прискорює пульс, кровопостачання і загальну настороженість. А такі речі негативно впливають на якість сну. Тому людина не може розслабитися та відпочити.

Не варто йти спати на голодний шлунок, але й потрібно дати шлунку все як слід переварити.



Намагайтеся не їсти наніч

Якщо вам складно не гортати стрічку новин, то відмовтеся від смартфона хоча б за 20 хвилин до сну. Так людина зможе заспокоїтися, розслабитися та налаштуватися на міцний сон.

Навіть якщо іноді приємно поспати у спортивному костюмі чи голою, то не варто цим захоплюватися. Для сну потрібно обирати легкі та тонкі тканини, які повинні бути вільними.

Уникайте перегляду фільмів та читання книг, які можуть надто захоплювати людину. Перед сном можна почитати щось що допоможе людині розслабитися.



Дивіться "легкі" фільми перед сном

Келих вина за кілька годин перед сном – добре, а от склянка чогось міцнішого може негативно вплинути на якість сну.

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