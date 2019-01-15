Які речовини викликають найсильнішу залежність

Психіатри зібрали думки щодо залежностей експертів-наркологів. Виявилося, що найсильнішу залежність викликає героїн.

Про це повідомляє CNN.

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Різні дослідники оцінюють загрозу формування залежності від певної речовини за різними критеріями:

шкода організму людини;

ринкова вартість препарату;

рівень активізації нервових структур у мозку, відповідальних за стимулювання бажань, потягів та задоволення;

чи викликає тривале вживання препарату нервові розлади;

чи легко від нього відмовитися.

Героїн

Наркологи дали цьому наркотику 3 бали з 3 можливих за силою впливу на людину.

Крім того, що він найшвидше викликає залежність, героїн є дуже небезпечним через легкість передозування. Летальні наслідки викликає перевищення дози вже у 5 разів. У тварин, на прикладі яких вивчали цей наркотик, рівень дофаміну збільшувався на 200%.

Кокаїн

Кокаїн перешкоджає роботі мозку – передачі сигналу від одного нейрона до іншого. По суті, мозок не розуміє, що дофаміни виділяються, тому працює понад норму.



Кокаїн порушує роботу мозку

В ООН підрахували, що станом на 2012 рік цю речовину вживали від 14 до 20 мільйонів людей у світі. Під час експериментів вчені з'ясували, що рівень дофаміну після вживання кокаїну підвищувався утричі від норми.

Нікотин

Нікотин – основна "діюча речована" цигарок. Через легені він швидко всмоктується та дістається мозку.



Смертність від тютюну зростає

Щурі, яким певний час вводили тютюн, пізніше мали вибір – отримувати його чи ні. Однак вони постійно натискали кнопку, яка після якої їм робили ін'єкцію нікотину. У 2002 році за оцінками ВООЗ було більше 1 мільярда курців. Організація прогнозує, що до 2030 року тютюн вбиватиме понад 8 мільйонів чоловік щороку.

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Після нікотину рівень дофаміну у тварин "підскакував" на 25-40%.

Барбітурати

Це препарати, які є гіпноседативними. Їх застосовують у медицині як заспокійливі, снодійні та протисудомні.Однак, не всі їх застосовують з лікувальною метою.



Барбітурати можть призвести до зупинки дихання

У низьких дозах – можуть викликати ейфорію. У високих – закінчуватися смертю, адже здатні пригнічувати процес дихання. Барбітурати порушують хімічні процеси у мозку.

Продаж таких речовин лише за рецептом лікаря суттєво скоротив кількість людей, які вживають препарат.

Алкоголь

Хоча він абсолютно легально продається ледь не в кожному магазині, його шкідливість експерти оцінили на 1,9 балів з 3.



Алкоголь щороку вбиває мільйони людей

При чому, чим більше тварини пили, тим більше відчували задоволення та бажання пити ще. Алкоголь серйозно впливає на роботу мозку. Під час лабораторних дослідів на тваринах рівень дофаміну у них зростав від 40 до 360%.

За даними ВООЗ щорічно від хвороб, які провокує вживання алкоголю, помирають 3 мільйони людей.

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