19:02
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      Які речовини викликають найсильнішу залежність

      642 Читать новость на русском
      Речовини, які викликають найсильнішу залежність
      Речовини, які викликають найсильнішу залежність / pixabay.com

      Психіатри зібрали думки щодо залежностей експертів-наркологів. Виявилося, що найсильнішу залежність викликає героїн.

      Про це повідомляє CNN.

      Читайте також: Депресію лікуватимуть галюциногенними грибами

      Різні дослідники оцінюють загрозу формування залежності від певної речовини за різними критеріями:

      • шкода організму людини;
      • ринкова вартість препарату;
      • рівень активізації нервових структур у мозку, відповідальних за стимулювання бажань, потягів та задоволення;
      • чи викликає тривале вживання препарату нервові розлади;
      • чи легко від нього відмовитися.

      Героїн

      Наркологи дали цьому наркотику 3 бали з 3 можливих за силою впливу на людину.

      Крім того, що він найшвидше викликає залежність, героїн є дуже небезпечним через легкість передозування. Летальні наслідки викликає перевищення дози вже у 5 разів. У тварин, на прикладі яких вивчали цей наркотик, рівень дофаміну збільшувався на 200%.

      Кокаїн

      Кокаїн перешкоджає роботі мозку – передачі сигналу від одного нейрона до іншого. По суті, мозок не розуміє, що дофаміни виділяються, тому працює понад норму.

      Кокаїн
      Кокаїн порушує роботу мозку

      В ООН підрахували, що станом на 2012 рік цю речовину вживали від 14 до 20 мільйонів людей у світі. Під час експериментів вчені з'ясували, що рівень дофаміну після вживання кокаїну підвищувався утричі від норми.

      Нікотин

      Нікотин – основна "діюча речована" цигарок. Через легені він швидко всмоктується та дістається мозку.

      Нікотин
      Смертність від тютюну зростає

      Щурі, яким певний час вводили тютюн, пізніше мали вибір – отримувати його чи ні. Однак вони постійно натискали кнопку, яка після якої їм робили ін'єкцію нікотину. У 2002 році за оцінками ВООЗ було більше 1 мільярда курців. Організація прогнозує, що до 2030 року тютюн вбиватиме понад 8 мільйонів чоловік щороку.

      Читайте також: Які види алкоголю є найшкідливішими

      Після нікотину рівень дофаміну у тварин "підскакував" на 25-40%.

      Барбітурати

      Це препарати, які є гіпноседативними. Їх застосовують у медицині як заспокійливі, снодійні та протисудомні.Однак, не всі їх застосовують з лікувальною метою.

      Барбітурат
      Барбітурати можть призвести до зупинки дихання

      У низьких дозах – можуть викликати ейфорію. У високих – закінчуватися смертю, адже здатні пригнічувати процес дихання. Барбітурати порушують хімічні процеси у мозку.

      Продаж таких речовин лише за рецептом лікаря суттєво скоротив кількість людей, які вживають препарат.

      Алкоголь

      Хоча він абсолютно легально продається ледь не в кожному магазині, його шкідливість експерти оцінили на 1,9 балів з 3.

      Алкоголь щороку вбиває мільйони людей
      Алкоголь щороку вбиває мільйони людей

      При чому, чим більше тварини пили, тим більше відчували задоволення та бажання пити ще. Алкоголь серйозно впливає на роботу мозку. Під час лабораторних дослідів на тваринах рівень дофаміну у них зростав від 40 до 360%.

      За даними ВООЗ щорічно від хвороб, які провокує вживання алкоголю, помирають 3 мільйони людей.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Алкоголь Наркотики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Убивство мера Гданська: біографія та чим відомий Павел Адамович
      сьогодні , 18:01 Убивство мера Гданська: біографія та чим відомий Павел Адамович
      Світлана Попова 575
      Підпал Києво-Печерської Лаври: що потрібно знати про пожежу у заповіднику
      сьогодні , 17:20 Підпал Києво-Печерської Лаври: що потрібно знати про пожежу у заповіднику
      Євгенія Мазур 1894
      Кернес віддав підприємців Харкова на відкуп людині-невидимці
      сьогодні , 16:39 Кернес віддав підприємців Харкова на відкуп людині-невидимці
      502
      Забрати Лавру у Москви
      сьогодні , 16:01 Забрати Лавру у Москви
      Наталія Лебідь 1295
      Партія вождя-президента: що об'єднує Блок Порошенка та "Єдину Росію"
      сьогодні , 15:30 Партія вождя-президента: що об'єднує Блок Порошенка та "Єдину Росію"
      Дмитро Гнап 588
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня 2018 , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня 2018 , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук