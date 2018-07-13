Які результати роботи системи відеопомічника на ЧС: відповідь глави ФІФА
Президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно вважає, що експеримент з системою відеопомічника судді (VAR) пройшов успішно на Чемпіонаті світу 2018.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
"Система прийнята і працює. Два роки тому ми почали думати про це, і я скептично ставився до системи, потім ми її перевірили і мені сподобалося, мені було цікаво, як це працює", – сказав Інфантіно.
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За його словами, результати зрозумілі і позитивні. Так, на чемпіонаті світу було понад 440 перевірених випадків, 19 переглядів.
Було прийнято 16 рішень, через які суддя змінив свій первісний вердикт. Це і є прогрес, VAR робить футбол прозорим, – додав Інфантіно.
Джерело: 24 Канал
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