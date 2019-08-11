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      Які родини найбагатші у світі та чи є серед них українські: рейтинг від Bloomberg

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      Найбагатші родини світу
      Найбагатші родини світу / Ілюстративне фото (pixabay)

      25 найбагатших родин світу мають статків на 1,4 трильйона доларів. Це приблизно 25 державних бюджетів України, якщо брати середню суму прибутків за минулі 5 років.

      Walmart

      Найбагатшою у світі є родина Волтонів (володіє мережею магазинів Walmart) – її статки оцінили у понад 190 мільярдів доларів, пише Bloomberg. Walmart найбільша у світі роздрібна мережа: понад 11 тисяч магазинів майже торгують на 514 мільярдів доларів щорічно.

      Читайте також: Помер Джеффрі Епштейн – мільярдер, сутенер, педофіл і близький друг Трампа: статки та біографія

      У 1945 Сем Волтон придбав перший магазин, у 1992 він помер, передавши у спадок тисячі магазинів сину Робу. У 2016 році Роба на чолі компанії змінив вже його син – Стюарт. 

      Волмарт
      У мережі Волтонів понад 11 тисяч магазинів по всьому світу від США до Китаю

      Mars

      На другому місці рейтингу зі статками у понад 126 мільярдів доларів іде родина Марсів, власників компанії Mars. Якщо Walmart в Україні немає, то Mars ми всі добре знаємо – завдяки популярним шоколадним батончикам. А от що ми, скоріш за все, не знаємо: половину прибутків компанії (35 мільярдів доларів на рік) приносять товари для догляду за домашніми тваринами.


      На шоколадних батончиках можна заробити навіть 100 мільярдів доларів

      Koch Industries

      Чільну трійку замикає сім'я Кох – власники Koch Industries. Ця компанія спеціалізується на хімічному виробництві, енергетиці та нафтопродуктах. Статки родини оцінюють у 124 мільярди доларів.

      На четвертому місці королівська родина Саудівської Аравії зі статками у понад 100 мільярдів доларів. На п'ятому – родина Вертхаймер (цього прізвища ви могли не чути, тому напишемо простіше: це власники компанії Chanel). У неї нарахували майже 60 мільярдів доларів. 


      Дім Chanel на предметах розкоші заробив 60 мільярдів доларів

      А українці є?

      Так – 17 місце в рейтингу посідає родина Прітцкерів, які володіють мережею готелів Hyatt. Цю мережу заснував син емігранта з України Адам Прітцкер (батько приїхав до США у 1881 році). Статки родини оцінюють у 33,7 мільярда доларів.

      Клан Прітцкерів: як вихідці з України завоювали Америку – у матеріалі 24 каналу.


      У мережу готелів Hyatt входять понад 500 закладів найвищого рівня у 48 країнах світу

      До теми: Скільки заробляють працівники робітничих спеціальностей в Україні – офіційні цифри

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      Теги: Гроші Бізнес Рейтинги
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