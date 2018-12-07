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      Які російські артисти скасували концерти в Україні, а хто таки виступатиме

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      Концерти російських артистів масово переносять через впровадження воєнного стану і рішення обмежити в'їзд в Україну росіянам у віці від 16 до 60 років. Уже завернули в аеропорту Одеси російського артиста Андрія Меркур'єва та актора Ільдара Тагірова.

      Після того, як Україна обмежила в'їзд російським чоловікам, тамтешні артисти почали переносити свої виступи. Перестраховуються і ті, хто російську агресію в Україні засуджував. Одним із перших тур переніс гурт "Акваріум".

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      Не зможе прочитати лекцію і виступити з віршами в Києві і російський поет та публіцист Дмитро Биков. Занервувалися й ті, хто купив квитки на концерт пітерського гурту "Літл біг" на 9 грудня. Організатори спочатку запевняли, що концерт відбудеться, та згодом його все ж перенесли.

      А от Андрій Макаревич в Україну таки приїде, хоча спершу сумнівався, чи виступати у Києві 22 грудня. Організатори концертів кажуть: часто самі домовляються з артистами про зміну дати концерту.

      На артистів, яких ми збиралися анонсувати, ми подали запити в СБУ і отримали позитивну відповідь, але тепер незрозуміло в зв'язку з воєнним станом, як будемо далі це питання вирішувати. Подивимося по ситуації в країні, чи варто їх привозити, 
      – відповів організатор концертів Максим Марко.

      Адже, якщо артиста не пропустять на кордоні – збитків зазнають саме організатори. Це витрати на рекламу, оренду концертного майданчика, авіаквитки. Якщо концерт переносять, придбані квитки залишаються дійсними на нову дату. Якщо ж захід взагалі скасовують – глядачам повинні повністю повернути кошти.

      Тим часом, у Держприкордонслужбі наголошують: повної заборони на в'їзд чоловіками від 16 до 60 немає. Того, хто може підтвердити мету візиту, пропускають.

      Якщо приїде артист з наявним дозволом від СБУ, але буде виявлена інформація про те, що є ознаки порушення законів України, то прикордонники будуть відмовляти йому у в'їзді на територію України. Якщо все нормально, то, будь ласка, заїжджайте, гастролюйте, нема ніяких проблем,
      – сказав помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

      Уже рік організатори концертів і так возять російських артистів в Україну з дозволу СБУ. Там перевіряють, чи не відвідували ті окупований Крим та Донбас або чи не пропагують комунізм чи нацизм. Дозвіл або відмову СБУ надає організаторам протягом 10 днів.

      Від початку війни і аж до минулого року артисти, які гастролювали в окупованому Криму, могли спокійно співати в Києві. Ніхто цього ретельно не перевіряв. Контролювали гастролерів лише патріотично налаштовані українці. Лише за їх скаргами СБУ забороняла таким артистам в'їзд в Україну.

      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: LifeStyle Новини України Новини Росії Україна – Росія Російські гастролери Музика Воєнний стан в Україні Заборона в’їзду росіянам в Україну
      Джерело: 24 канал
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