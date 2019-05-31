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      Які російські послуги заборонив використовувати Пентагон

      1166 Читать новость на русском
      Пентагон
      Пентагон / afgcm.com

      Міністерство оборони США занесло Росію до списку країн, чиїми послугам заборонено користуватися компаніям у США для запуску супутників, починаючи з 31 грудня 2022 року.

      Таке рішення оприлюднив Пентагон, про це повідомило видання "Радіо Свобода".

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      У Пентагоні стверджують, що Росія потрапляє до переліку разом з такими країнами, як Китай, КНДР, Іран, Судан та Сирія.

      Послугами цих країн заборонено користуватися з останнього дня 2022 року при проведенні запусків комерційних супутників і засобів виведення супутників на орбіту для надання послуг супутникового зв’язку.

       Це створює неприйнятний ризик у сфері кібербезпеки США,
      – заявили в документі представники Пентагону.

      У 2018 році Росія вивела на орбіту кілька супутників, призначених для навігації суден і метеорологічних цілей. А у "Роскосмосі" переконані, що заборона "не вдарить" по російській космічній індустрії.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Росії КНДР Новини США Пентагон Китай Іран Судан
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