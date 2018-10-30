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      Які секрети харчування моделі Victoria's Secret Белли Хадід: несподіване зізнання зірки

      241 Читать новость на русском
      Белла Хадід
      Белла Хадід / glamour.com

      Одна з найвідоміших моделей світу та "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Белла Хадід має ідеальну фігуру. Проте, щоб підтримувати своє тіло в формі, манекенниця підібрала свій раціон.

      Менше місяця залишилось до грандіозного шоу бренду Victoria's Secret, за яким захоплено стежитиме весь світ. Відтак "ангели" вже готуються до виходу на подіум. Багато моделей обмежують своє харчування та більше займаються спортом. 

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      Белла Хадід вирішила відверто зізнатись, як вона готується до шоу. 22-річна модель сіла на дієту та посилено тренується під наглядом свого тренера. Окрім цього, зірка показала підписникам, які продукти вона вживає для стрункої фігури. 

      Як виявилось, секрет ідеальної фігури Белли полягає в правильно підібраній їжі. У холодильнику "ангела" чимало різноманітних овочів, натуральних соків без цукру та білкових продуктів. Щоб втамувати голод перед обідом модель їсть моркву, селеру, чорницю, малину, кеш'ю або мигдаль. Великою слабкістю Белли Хадід є східна кухня, тому запаси хумусу в неї завжди є. 


      Чим харчується Белла Хадід


      Раціон Белли Хадід

      Однак модель не завжди дотримується строгої дієти. Часто Белла Хадід обирає не зовсім здорову їжу та напої – піцу або ж солодку газовану воду. Проте це аж ніяк не впливає на її ідеальну фігуру. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений (@bellahadid)

       

      Теги: LifeStyle Мода Белла Хадід
      Джерело: 24 Канал
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