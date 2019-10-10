На Україну чекають серйозні проблеми, якщо вона вчасно не відокремить ГТС

Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв переконує, що до кінця поточного року Україна має отримати повністю сертифікованого і коректно оформленого юридично оператора газотранспортної системи (ГТС). Якщо ж це не відбудеться, на офіційний Київ чекають численні проблеми з постачальниками та європейськими партнерами, перед якими взяв відповідні зобов’язання.

Як зауважив Коболєв, виступаючи на П’ятому газовому форумі в Києві, якщо Україна не зможе завершити анбандлінг правильно та коректно, то її звинуватять в усіх потенційних проблемах наступної зими. Тобто вона стане винною у відключенні газу в Європі, передає пресслужба Нафтогазу.

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"У нас немає чотирьох місяців. Ми повинні отримати повністю сертифікованого оператора до кінця цього року", – наголосив Коболєв.

За його словами, одна з ключових умов успішного проведення анбандлінгу – оперативна та коректна імплементація європейського законодавства щодо роботи ринку газу в Україні.

Російські колеги будуть дуже ретельно та наполегливо вивчати, наскільки Україна сама зробила те, що ми вимагаємо від них,

– додав він.

Що таке анбалдінг

Кілька років тому у межах домовленостей із Європейським енергетичним співтовариством Україна зобов'язалася здійснити "анбандлінг" "Нафтогазу", а саме розділити транспортування, зберігання, видобуток і продаж газу. Це дозволить у майбутньому легше вирішувати газові суперечки та уникнути "політичної складової" у газових відносинах. Наразі всі вищезазначені функції виконує "Нафтогаз" і безпосередньо його "дочка" – "Укртрансгаз", у складі якого було створено філію "Оператор ГТСУ".

План анбалдінгу Нафтогазу" український уряд затвердив ще в 2016 р. Тоді розраховували, що ГТС новому оператору передадуть вже через 30 днів після закінчення судового розгляду з "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі. Але після винесення судового рішення у бік України, процес призупинився, оскільки, як пояснюють у "Нафтогазі", компанії не вдалося домогтися дозволу на передачу іншій структурі своїх прав та зобов'язань за транзитним контрактом з "Газпромом.

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На якому зараз етапі перебуває створення оператора української ГТС

За словами Коболєва, Нафтогаз вже перевів до ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) персонал, бізнес-процеси та IT-системи, необхідні для забезпечення нормальної роботи нового оператора. Але для переведення до нового оператора газотранспортної системи є необхідними відповідні рішення парламенту та уряду.

В результаті анбалдінгу Оператор ГТС більше не входитиме до структури "Нафтогазу", натомість його продадуть акціонерному товариству "Магістральні газопроводи України" (МГУ), що належить Міністерству фінансів України. Таким чином, Оператор ГТС укладатиме контракти на транспортування газу для усіх користувачів української системи.

Новий оператор вже подав регулятору заявку на сертифікацію. Також компанія надала Міністерству енергетики та захисту довкілля проекти підзаконних актів, необхідних для завершення процедури анбандлінгу.

Зауважимо, що наприкінці 2019 року завершується контакт між Україною та Росією щодо транзиту газу через українську територію, тому вже 1 січня 2020 року сторони мають укласти нову угоду. Російська сторона, зі свого боку, наголошує, що підпише необхідні договори про транзит газу у разі, якщо Україна проведе анбандлінг та відокремить ГТС з управління Нафтогазу.