15:48
10 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і його "елітний" підрозділ. Пині поставили пам'ятник
      Вєсті Кремля
      22:23, 9 жовтня
      Вєсті.UA: Фантастична схожість Леніна та Порошенка. Добкін посуне "Океан Ельзи"?
      Вєсті.UA
      19:58, 9 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      На Україну чекають серйозні проблеми, якщо вона вчасно не відокремить ГТС

      85 Читать новость на русском
      Голова Нафтогазу Коболєв: Україна стане винною у відключенні газу в Європі взимку, якщо не встигне відокремити ГТС
      Голова Нафтогазу Коболєв: Україна стане винною у відключенні газу в Європі взимку, якщо не встигне відокремити ГТС / Galinfo

      Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв переконує, що до кінця поточного року Україна має отримати повністю сертифікованого і коректно оформленого юридично оператора газотранспортної системи (ГТС). Якщо ж це не відбудеться, на офіційний Київ чекають численні проблеми з постачальниками та європейськими партнерами, перед якими взяв відповідні зобов’язання.

      Як зауважив Коболєв, виступаючи на П’ятому газовому форумі в Києві, якщо Україна не зможе завершити анбандлінг правильно та коректно, то її звинуватять в усіх потенційних проблемах наступної зими. Тобто вона стане винною у відключенні газу в Європі, передає пресслужба Нафтогазу.

      Важливо! Як створюватимуть незалежного оператора ГТС: уряд визначив план

      "У нас немає чотирьох місяців. Ми повинні отримати повністю сертифікованого оператора до кінця цього року", – наголосив Коболєв.

      За його словами, одна з ключових умов успішного проведення анбандлінгу – оперативна та коректна імплементація європейського законодавства щодо роботи ринку газу в Україні.

      Російські колеги будуть дуже ретельно та наполегливо вивчати, наскільки Україна сама зробила те, що ми вимагаємо від них,
      – додав він.

      Що таке анбалдінг

      Кілька років тому у межах домовленостей із Європейським енергетичним співтовариством Україна зобов'язалася здійснити "анбандлінг" "Нафтогазу", а саме розділити транспортування, зберігання, видобуток і продаж газу. Це дозволить у майбутньому легше вирішувати газові суперечки та уникнути "політичної складової" у газових відносинах. Наразі всі вищезазначені функції виконує "Нафтогаз" і безпосередньо його "дочка" – "Укртрансгаз", у складі якого було створено філію "Оператор ГТСУ".

      План анбалдінгу Нафтогазу" український уряд затвердив ще в 2016 р. Тоді розраховували, що ГТС новому оператору передадуть вже через 30 днів після закінчення судового розгляду з "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі. Але після винесення судового рішення у бік України, процес призупинився, оскільки, як пояснюють у "Нафтогазі", компанії не вдалося домогтися дозволу на передачу іншій структурі своїх прав та зобов'язань за транзитним контрактом з "Газпромом.

      Зверніть увагу! Хто отримає в управління українську ГТС: відповідь керівника "Нафтогазу" Коболєва

      На якому зараз етапі перебуває створення оператора української ГТС

      За словами Коболєва, Нафтогаз вже перевів до ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) персонал, бізнес-процеси та IT-системи, необхідні для забезпечення нормальної роботи нового оператора. Але для переведення до нового оператора газотранспортної системи є необхідними відповідні рішення парламенту та уряду.

      В результаті анбалдінгу Оператор ГТС більше не входитиме до структури "Нафтогазу", натомість його продадуть акціонерному товариству "Магістральні газопроводи України" (МГУ), що належить Міністерству фінансів України. Таким чином, Оператор ГТС укладатиме контракти на транспортування газу для усіх користувачів української системи.

      Новий оператор вже подав регулятору заявку на сертифікацію. Також компанія надала Міністерству енергетики та захисту довкілля проекти підзаконних актів, необхідних для завершення процедури анбандлінгу.

      Зауважимо, що наприкінці 2019 року завершується контакт між Україною та Росією щодо транзиту газу через українську територію, тому вже 1 січня 2020 року сторони мають укласти нову угоду. Російська сторона, зі свого боку, наголошує, що підпише необхідні договори про транзит газу у разі, якщо Україна проведе анбандлінг та відокремить ГТС з управління Нафтогазу.

      blog_ava
      Як носити сукні з 90-х: Белла Хадід показує на власному прикладі
      сьогодні
      3503
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Європа ГТС Газ Нафтогаз Андрій Коболєв
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      сьогодні , 15:00 Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      Герус Андрій 660
      Говорять президенти: як Зеленський і його попередники спілкувались з журналістами
      сьогодні , 13:43 Говорять президенти: як Зеленський і його попередники спілкувались з журналістами
      Інна Жолобович 759
      Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      сьогодні , 12:00 Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      Юрій Шуліпа 5304
      Чому "група Коломойського" в Раді бунтує проти Зеленського – Лещенко
      сьогодні , 07:02 Чому "група Коломойського" в Раді бунтує проти Зеленського – Лещенко
      4807
      Хоумскулінг: як відбувається домашнє навчання в Україні
      9 жовтня , 23:20 Хоумскулінг: як відбувається домашнє навчання в Україні
      Ірина Папірник
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук