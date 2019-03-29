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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Які шанси на перемогу в єдиного кандидата від демократичної опозиції Гриценка

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      Незалежно від передвиборчих рейтингів, результат на дільниці може виявитися зовсім інший. Журналісти 24 каналу з'ясували які шанси на перемогу в єдиного кандидата від демократичних сил.

      На об'єднання довго не наважувалися претенденти на головне крісло на Банковій, проте за місяць до виборів Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка.

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      "Зараз є шанс обрати українського антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення, що відкликаю свою кандидатуру з виборів президента та оголошую про підтримку на виборах Анатолія Гриценка", – заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

      Гриценко та Садовий
      Андрій Садовий та Анатолій Гриценко

      Приклад з мера міста Львова взяли й інші кандидати: Дмитро Добродомов та Дмитро Гнап, якого не підтримала партія за таке рішення. 

      Дружина Гриценка Юлія Мостова добре знає політичну кухню і знайома не з одним українським та американським президентом, проте чоловікові порад не дає.

      Мостова
      Юлія Мостова

      Журналістам Мостова розповідає, що принцип голосувати тільки за того кандидата, в якого високий рейтинг, програшний.

      Ви зараз кажете, що хочете обрати гарне життя. Але ні, кандидат, який дасть гарне життя не пройде у президентських виборах, тому я проголосую за погане. Ми не можемо собі дозволити і далі так робити й нічого не виправляти,
      – пояснила дружина кандидата в президенти Анатолія Гриценка Юлія Мостова.

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      Політичний експерт Олександр Солонтай стверджує, що шанси в Гриценка на перемогу є. Все залежить від того, наскільки вдасться протидіяти фальсифікаціям на виборах і чи прийме якісь дії електорат Анатолія Гриценка.

      Все залежатиме від явки, реакції виборців на ці корупційні скандали та від того, наскільки вони можуть мобілізувати своїх друзів та прихильників,
      – політичний експерт Олександр Солонтай.

      Експерти закликають, підійти до цих виборів відповідально, бо вони не менш важливі за ті, які відбулися після Революції гідності.

      Президентські вибори
      Як будуть проходити вибори президента України

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Андрій Садовий Садовий і Гриценко об'єдналися Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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