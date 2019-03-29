Які шанси на перемогу в єдиного кандидата від демократичної опозиції Гриценка

Незалежно від передвиборчих рейтингів, результат на дільниці може виявитися зовсім інший. Журналісти 24 каналу з'ясували які шанси на перемогу в єдиного кандидата від демократичних сил.

На об'єднання довго не наважувалися претенденти на головне крісло на Банковій, проте за місяць до виборів Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка.

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"Зараз є шанс обрати українського антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення, що відкликаю свою кандидатуру з виборів президента та оголошую про підтримку на виборах Анатолія Гриценка", – заявив міський голова Львова Андрій Садовий.



Андрій Садовий та Анатолій Гриценко



Приклад з мера міста Львова взяли й інші кандидати: Дмитро Добродомов та Дмитро Гнап, якого не підтримала партія за таке рішення.

Дружина Гриценка Юлія Мостова добре знає політичну кухню і знайома не з одним українським та американським президентом, проте чоловікові порад не дає.



Юлія Мостова

Журналістам Мостова розповідає, що принцип голосувати тільки за того кандидата, в якого високий рейтинг, програшний.

Ви зараз кажете, що хочете обрати гарне життя. Але ні, кандидат, який дасть гарне життя не пройде у президентських виборах, тому я проголосую за погане. Ми не можемо собі дозволити і далі так робити й нічого не виправляти,

– пояснила дружина кандидата в президенти Анатолія Гриценка Юлія Мостова.

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Політичний експерт Олександр Солонтай стверджує, що шанси в Гриценка на перемогу є. Все залежить від того, наскільки вдасться протидіяти фальсифікаціям на виборах і чи прийме якісь дії електорат Анатолія Гриценка.

Все залежатиме від явки, реакції виборців на ці корупційні скандали та від того, наскільки вони можуть мобілізувати своїх друзів та прихильників,

– політичний експерт Олександр Солонтай.

Експерти закликають, підійти до цих виборів відповідально, бо вони не менш важливі за ті, які відбулися після Революції гідності.



Як будуть проходити вибори президента України