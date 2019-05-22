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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Які шанси у старих і нових партій пройти в Раду на виборах у липні

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      Які старі та нові партії мають шанс потрапити у парламент на виборах в липні
      Які старі та нові партії мають шанс потрапити у парламент на виборах в липні / rada.gov.ua

      Дострокові парламентські вибори, які відбудуться 21 липня, вигідні не усім. Так, партії "Слуга Народу" Зеленського, "Блок Петра Порошенка" та "Батьківщина" Тимошенко мають хороші рейтинги серед виборців і проходять у парламент знову. Проте, частина фракцій чинної Верховної Ради та новостворені політичні сили не встигнуть отримати достатню кількість прихильників серед виборців.

      Про це розповіла науковий керівник фонду "Демократичні ініціативи" соціолог Ірина Бекешкіна у коментарі журналістам 24 каналу.

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      На розпуску Верховної Ради наполягають ті, кому це вигідно. Насамперед це "Слуга народу". За результатами останніх опитуваннь, за цю партію, в якої поки невідомо жодного її члена, готові голосувати 40% виборців серед тих, хто визначився. Тому, чим далі відсуватиметься дата виборів і буде нормальна виборча кампанія, тим більше буде роздумів і хтось може вирішити голосувати за інших,
      – зауважила соціолог.

      На її думку, "Блоку Петра Порошенка" певним чином вигідні дострокові вибори. У партії сподіваються, що всі, хто виступає проти президента Зеленського і його партії, сконцентруються саме на підтримці БПП.

      "Батьківщині" Юлії Тимошенко також вигідний розпуск чинного парламенту та проведення виборів до Ради 21 липня.

      "Батьківщині" це вигідно, тому що її ядерний електорат навряд чи до осені збільшиться. Зараз це сільські жителі старшого віку. Вони все одно будуть за неї голосувати, і вони не ходять у відпустки", – пояснила Бекешкіна.

      Ще одна фракція, якій вигідні дострокові вибори – "Опозиційна платформа "За життя".


      Які партії пройшли б у Раду, якби вибори відбулися у середині квітня

      Проте парламентські вибори 21 липня точно не вигідні новим політичним силам. Вони не встигнуть "дійти до свого виборця", адже більшість українців влітку відпочиватимуть, і їм точно буде не до виборчої кампанії.

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      Окрім того, шансів знову потрапити у Раду не має і "Народний Фронт". А перебудуватися за два місяці, аби отримати голоси виборців, вони не встигнуть. Саме тому, на думку соціолога, партія і вийшла з парламентської коаліції, аби Зеленський не мав законних юридичних підстав розпускати Раду.

      Бекешкіна розповіла, що новоствореній партії Святослава Вакарчука "Голос" дострокові вибори однозначно не вигідні. За її словами, політсила музиканта влітку може пройти у Раду лише за умови, що прохідний бар'єр таки знизять до 3%.

      Коли відбудуться дострокові парламентські вибори?20 травня під час інавгураційної промови президент України Володимир Зеленський заявив про намір розпустити український парламент. Він дав нардепам декілька термінових завдань "на 2 наступні місяці" до розпуску Ради: прийняття закону про зняття депутатської недоторканності, про незаконне збагачення та про вибори.

      21 травня відбулися консультації лідерів фракцій Верховної Ради та Володимира Зеленського. За їх підсумками політики домовились, що позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня 2019 року. Згодом президент підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання.

      Також Зеленський пропонує нардепам на позачерговому засіданні Верховної Ради змінити виборче законодавство – знизити прохідний бар'єр до парламенту з 5% до 3% та скасувати мажоритарну систему виборів.


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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Верховна Рада Розпуск Ради Парламентські вибори 2019 Народний фронт Святослав Вакарчук ВО Батьківщина Слуга народу Опозиційна платформа За життя Партія Голос Блок Петра Порошенка Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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