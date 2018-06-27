18:14
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 20°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, 26 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Які щоденні звички здатні покращити пам'ять

560 Читать новость на русском
Які щоденні звички здатні покращити пам'ять
Які щоденні звички здатні покращити пам'ять / drzumbado.com

Психічне та фізичне здоров’я тісно пов’язані між собою, тому, щоб покращити пам'ять, необхідно взяти собі за звичку дотримуватися цих порад.

Щоб покращити пам'ять необхідно виконувати щоденні тренування, піші прогулянки та плавати, пише Harvard Health Publishing.

Читайте також: Вчені виявили, як зменшити депресію та покращити роботу мозку

Вчені переконані, що позитивний ефект може з’явитися, якщо вправи будуть постійними та з помірними навантаженнями.

Все тому, що фізичні навантаження стимулюють створювати нові зв'язки між клітинами мозку і сприяють збільшенню нейротрофінів – речовин, що живлять мозкові клітини і допомагають захистити їх від пошкоджень.

Під час тренування покращується функція легень, відтак, у мозок потрапляє більша кількість кисню. До того ж, вчені переконують, що регулярні вправи знижують ризик появи гіпертонії, діабету та інсульту.

via GIPHY

Також варто включити у раціон зернові, рибу та овочі. Такі продукти допомагають покращити здоров'я серця, а також знизять ризик погіршення пам'яті та проблем з мисленням у майбутньому.

Покращують роботу мозку корисні жири, вони містяться у рослинних оліях, жирній рибі та молочних продуктах.

До слова, біполярні розлади, депресія, поганий настрій та інші порушення, пов'язані з емоціями, найчастіше стаються через порушення добових ритмів активності і відпочинку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Мотивація
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук