Які щоденні звички здатні покращити пам'ять

Психічне та фізичне здоров’я тісно пов’язані між собою, тому, щоб покращити пам'ять, необхідно взяти собі за звичку дотримуватися цих порад.

Щоб покращити пам'ять необхідно виконувати щоденні тренування, піші прогулянки та плавати, пише Harvard Health Publishing.

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Вчені переконані, що позитивний ефект може з’явитися, якщо вправи будуть постійними та з помірними навантаженнями.



Все тому, що фізичні навантаження стимулюють створювати нові зв'язки між клітинами мозку і сприяють збільшенню нейротрофінів – речовин, що живлять мозкові клітини і допомагають захистити їх від пошкоджень.



Під час тренування покращується функція легень, відтак, у мозок потрапляє більша кількість кисню. До того ж, вчені переконують, що регулярні вправи знижують ризик появи гіпертонії, діабету та інсульту.

Також варто включити у раціон зернові, рибу та овочі. Такі продукти допомагають покращити здоров'я серця, а також знизять ризик погіршення пам'яті та проблем з мисленням у майбутньому.



Покращують роботу мозку корисні жири, вони містяться у рослинних оліях, жирній рибі та молочних продуктах.

До слова, біполярні розлади, депресія, поганий настрій та інші порушення, пов'язані з емоціями, найчастіше стаються через порушення добових ритмів активності і відпочинку.

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