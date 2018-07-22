Які шкідливі звички можуть спричинити гастрит

Останнім часом гастрит зустрічається у кожної другої людини, цей діагноз іноді ставлять навіть маленьким дітям.

1. Найчастіше від гастриту страждають дратівливі та емоційні люди. Вони довго обмірковують конфліктні ситуації, передає 24apteka.

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Як пояснює наука психосоматика, причиною гастриту може бути тривале відчуття невизначеності у житті, страждання від цього, придушення своїх емоцій і почуттів, невміння сказати "ні", бажання для всіх бути хорошими на шкоду собі.

2. Неправильне харчування – основна з причин виникнення гастриту. Смажені, копчені, жирні, гострі страви – "вороги" для шлунка і здоров'я загалом. Тож уважно слідкуйте за режимом харчування – їжте кожні 3-4 години невеликими порціями та не вживайте кави натще.

3. Такі шкідливі звички як куріння і зловживання алкоголем майже завжди призводять до хронічного гастриту. Адже слизова оболонка шлунка постійно подразнюється, її захисний бар'єр порушується і починається запальний процес.

4. Звичка погано пережовувати їжу теж може стати причиною виникнення гастриту – через це порушується процес травлення і слизова подразнюється. Згодом виникає дискомфорт у шлунку, біль та печія.

5. Якщо не стежити за чистотою рук перед їжею і погано мити продукти перед приготуванням страви – ризик харчового отруєння та запалення шлунково-кишкового тракту зростають в рази.

Що таке гастрит? Це хвороба, при якій утворюється запалення оболонок шлунку.



Вирізняють два типи гастритів: гострий гастрит (гостре запалення шлунка, спричинене внутрішніми подразниками) та хронічний гастрит (ураження слизової оболонки шлунка, що призводить до її поступової атрофії).

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