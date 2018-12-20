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      Які шкідливі звички в харчуванні ми отримали у спадок від СРСР

      817 Читать новость на русском
      Шкідливе харчування СРСР
      Шкідливе харчування СРСР / warbibl.io.ua

      Через дефіцит більшості продуктів харчування в часи "совка", люди шукали виходу і були змушені готувати некорисні страви. Ці часи давно минули, але звички чомусь залишилися.

      Здоров'я 24 зібрало для вас список дивних радянських звичок, від яких слід позбутися в першу чергу:

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      Готувати дивні салати

      У супермаркетах можна купити продукти зі всього світу, але ми все одно чомусь продовжуємо споруджувати майонезні монстри із солоних огірків, ковбаси і сухариків. Новорічний радянський салат Олів'є не має нічого спільного з його французьким тезком, в який входила чорна ікра, каперси і варені раки. Оселедець під шубою – це творіння дефіциту, а не кулінарне мистецтво, як вважали у СРСР.

      Оселедець під шубою
      Оселедець, буряк, картопля, огірок і цибуля залиті майонезом, – для чого ми це їмо?

      Їсти все з хлібом

      У "совку" був культ хліба. Образи нив увійшли в візуальну пропаганду, як образ миру і достатку, всюди в їдальнях висіли плакати на кшталт "Хліб – усьому голова". Людей, які пережили голод і війну, можна зрозуміти, але, що з нами не так? Чому на викинуту картоплину ми дивимося спокійно, а шматок хліба на підлозі сприймаємо як богохульство і кидаємося за ним, просимо вибачення і цілуємо? "Викидати хліб не можна" – сидить у кожному українці, але чому? Цього ніхто не може пояснити.

      Їсти вареники, макарони, супи, бульйони і навіть каші... Все потрібно їсти з хлібом! Але хліб – це швидкі вуглеводи, які є шкідливими для організму і швидко перетворюються у жирові відкладення. Тому запитайте себе, чи справді вам смачно їсти все з хлібом? Чи можливо, це звичка, яку передали вам ваші батьки?


      В СРСР був культ хліба

      Харчування за розкладом, швидко і мовчки

      Триразове харчування подавалося радянськими дієтологами, як вершина прогресу – мовляв, хто їсть три рази в день, той буде бадьорий, веселий і щасливий. Але це не так! Сучасні дослідження показують, що потрібно їсти п'ять разів в день, але меншими порціями. Також не має необхідності харчування за графіком. Це було створено лише для більшого контролю за працівниками.

      via GIPHY

      Їсти багато консервів

      Полиці радянських магазинів схожі на пункти роздачі пайків для постраждалих від стихійного лиха. Зовсім не було свіжих фруктів, м'яса і риби. Лише консерви і ковбаси. Нині консерви вважають шкідливою їжею, яку варто їсти тільки в екстремальних умовах, якщо немає іншого виходу. Всі консерви проходять високу термічну обробку і в них майже не залишається корисних речовин, водночас багато канцерогенів.

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      Теги: Публікації Статті Здоров'я Здорове харчування СРСР
      Джерело: Здоров'я 24
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