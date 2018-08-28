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Які школи, області та міста найкраще склали ЗНО: оприлюднено красномовний рейтинг

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Оприлюднено рейтинг шкіл, міст і областей в Україні за результатами ЗНО 2018 року
Оприлюднено рейтинг шкіл, міст і областей в Україні за результатами ЗНО 2018 року / Соцмережі

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Франка очолив список найкращих за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року. Серед областей першу сходинку посіла Львівська, а серед міст відзначився Київ.

Відповідний рейтинг склав ресурс "Освіта.ua". Місця тут визначаються на основі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів з випускників кожної зі шкіл.

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Таким чином, першу сходинку в Україні посів Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Франка, на другому місці опинився київський Природничо-науковий ліцей №145, а на третьому розташувався також заклад зі столиці – ліцей "Інтелект".

Загалом, до першої десятки рейтингу потрапили 6 навчальних закладів з Києва, два – з Дніпра та по одному – зі Львова та Харкова.

Додамо, що крім основного рейтингу шкіл України, також опубліковано рейтинги шкіл всіх обласних центрів та областей України, а також рейтинги шкіл за окремими предметами зовнішнього незалежного оцінювання.

Лідером рейтингу за результатами ЗНО серед областей стала Львівська область, а другу та третю сходинки посіли Черкаська та Київська області відповідно.

Серед обласних центрів, своєю чергою, на першому місці розташувався Київ, другим і третім стали Львів і Тернопіль.

Найгірше ж склали зовнішнє незалежне оцінювання випускники Чернівецької та Закарпатської областей, а також Миколаєва та Чернівців.

До слова, з 2020 року всі школярі змушеними будуть обов'язково складати ЗНО з математики. 

Теги: Новини України Рейтинги ЗНО Освіта Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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