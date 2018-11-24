Які симптоми раку мозку на ранніх стадіях

Вчені з Великобританії розповіли про декілька симптомах раку мозку, які проявляються на ранній стадії розвитку хвороби і часто пропускаються.

Фахівці британського підрозділу компанії HCA Healthcare нагадали, що для більш вдалого лікування важливо звертатися до лікарів саме на ранньому етапі раку.

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Перший симптом: головні болі. Підозри повинні викликати стійкі і часті болі. Ранньою ознакою раку мозку нерідко є головний біль, що виникає вранці і разом з ним відчуваються занепад сил, погіршення зору.

Другий симптом: нудота і блювота. Вони виникають у зв'язку з тим, що пухлина ускладнює циркуляцію рідин.



Головний біль – ранній симптом головного мозку

Третій симптом: забудькуватість. Зміна когнітивних функцій і характеру людини нерідко списують на вік, але також вони можуть вказувати на рак мозку. Провали в пам'яті і втрата ініціативності, плутанина в думках можуть свідчити про ранні симптоми хвороби.

Четвертий симптом: неконтрольовані дії. Посмикування м'язів, мимовільні рухи тіла, укуси язика, втрата контролю над сечовим міхуром – якщо ви раптом розумієте, що тіло перестало підкорятися вольовим зусиллям – потрібно звернутися до лікаря.

П'ятий симптом: втрата слуху і рівноваги. Проблеми зі слухом у випадку раку мозку можуть виникати через те, що пухлина починає тиснути на нерви вуха. Також при цьому страждають нерви, пов'язані із забезпеченням рівноваги, у людини може виникати порушення балансу при ходьбі.

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