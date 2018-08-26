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Які симптоми свідчать про розвиток астигматизму

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Які симптоми свідчать про розвиток астигматизму
Які симптоми свідчать про розвиток астигматизму / thewellingtonhospital.com

Астигматизм – це проблема органів зору, при якій зображення фокусується не на одній точці, а відразу на кількох.

До того ж, зображення може розташовуватися як на сітківці, так і за її межами, пише портал Opticclub.

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На ранніх стадіях людина практично не помічає дискомфорту. А от останні стадії впливають на не лише на зір, а й на здоров’я загалом.

Основним симптомом є погіршення зору. Якщо раптом ви помітили, що стали погано бачити зображення, як на близькій, так і на далекій відстані, то це може свідчити про астигматизм. Відповідно до ступеня розмитості астигматизм розвивається сильніше чи слабше.

Основним симптомом є погіршення зору
Основним симптомом є погіршення зору

На середніх ступенях людина бачить спотворені об’єкти. До прикладу, прямі лінії стають викривленими. При цьому людині складно сфокусуватися на конкретному предметі.

Астигматизм супроводжується болем, дискомфортом в очах, почервонінням, печінням через постійну напругу при спробі сфокусувати зір.

Тривалі зорові навантаження ослаблюють очі. Часто людей з астигматизмом турбує біль, а також неприємні відчуття над бровами.

Людей з астигматизмом турбує біль
Людей з астигматизмом турбує біль

Про астигматизм у дітей свідчить те, що вони часто нахиляють голову, роблять повороти в різні сторони, скаржаться на те, що їм двоїться в очах.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Здоров’я очей
Джерело: 24 Канал
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