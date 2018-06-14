21:22
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Які смартфони Huawei отримають "страшенно" прогресивну технологію

310 Читать новость на русском
Які смартфони Huawei отримають технологію GPU Turbo
Які смартфони Huawei отримають технологію GPU Turbo / androidauthority.com

Революційну технологію GPU Turbo, яку у компанії Huawei анонсували, як "дуже страшну" в позитивному сенсі технологію, вже отримав смартфон Honor Play Huawei.

Як пише видання prostotech.com.

Ця технологія має прискорити роботу ядер графічного процесора Mali, збільшивши продуктивність на 60% при одночасному зниженні енергоспоживання на 30%.

Читайте також: Фахівці визначили найкращий Android-смартфон в світі: результат вас здивує

Які смартфони Huawei отримають технологію GPU Turbo

Які смартфони Huawei отримають технологію GPU Turbo

Також відомо, що цей режим буде присутній на смартфоні Honor 9i. Окрім того, новий режим GPU Turbo буде включений в наступні оновлення програмного забезпечення, при цьому не вимагатиме додаткового обладнання. У переліку смартфони, які випущені наприкінці 2017 року і пізніше, а також Mate 9 (телефон 2016 року).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно Huawei
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук