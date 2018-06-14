Які смартфони Huawei отримають "страшенно" прогресивну технологію

Революційну технологію GPU Turbo, яку у компанії Huawei анонсували, як "дуже страшну" в позитивному сенсі технологію, вже отримав смартфон Honor Play Huawei.

Як пише видання prostotech.com.

Ця технологія має прискорити роботу ядер графічного процесора Mali, збільшивши продуктивність на 60% при одночасному зниженні енергоспоживання на 30%.

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Які смартфони Huawei отримають технологію GPU Turbo

Також відомо, що цей режим буде присутній на смартфоні Honor 9i. Окрім того, новий режим GPU Turbo буде включений в наступні оновлення програмного забезпечення, при цьому не вимагатиме додаткового обладнання. У переліку смартфони, які випущені наприкінці 2017 року і пізніше, а також Mate 9 (телефон 2016 року).

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