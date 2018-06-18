Які смартфони мають найкращий захист від води та пороху – оприлюднили рейтинг

Практично усі нові моделі смартфонів вже мають захист від води і пороху. Використовують два класи захисту – IP67 або IP68.

Дослідники з порталу Astera протестували найпопулярніші смартфони щодо захисту від води та пороху.

Про це пише prostotech.com.

Найкращий захист від води та пороху мають смартфони Samsung Galaxy S9 і Galaxy S9 +. Їм фактично не загрожує вода, з ними можна плавати в басейні і навіть занурюватися під воду на глибину до трьох метрів.

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Хороший захист мають моделі LG G7 ThinQ та Huawei P20 Pro.

Також хорошу оцінку щодо захисту від вологи та пороху експерти поставили смартфонам Apple: iPhone X, iPhone 8 і iPhone 8 Plus, всі з яких мають захист класу IP67. Однак, зауважують, що користуватись жодним із цих смартфонів під водою не можна.

Загалом, власникам смартфонів з усіх перелічених вище моделей, не варто хвилюватись через те, що смартфон впав у воду. Потрібно лише протерти його та витрусити всю вологу з роз'ємів, якщо вона там опиниться.

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