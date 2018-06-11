Які смартфони найчастіше купують українці: "Київстар" оприлюднив рейтинг

Мобільний оператор "Київстар" оприлюднив власний рейтинг смартфонів, які українці найактивніше купують у їхній роздрібній мережі. Рейтинг складений на основі даних за перший квартал 2018 року.

Про це повідомляє видання Tehnot.com.

Найпопулярнішим смартфоном виявився Samsung Galaxy J3 2016 (ціна 2699 гривень). Також серед лідерів опинились Samsung Galaxy J5 2016 (4299 гривень), Xiaomi Redmi Note 5A (3399 гривень) та Huawei Y5 II (2699 гривень).

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Загалом, як свідчать результати першого кварталу 2018 року, лідерами продажів смартфонів у магазинах "Київстару" є Samsung, Huawei та Xiaomi. При цьому першій компанії віддають перевагу частіше, ніж смартфонам всіх разом узятих брендів з четвертої по останню позиції.

Samsung Galaxy J3 2016, який найчастіше купують українці

Цікаво, що ці показники майже збігаються із світовою статистикою. Так, на першому місці є бренд Samsung. Щоправда, на другій сходинці розмістились смартфони від Apple. А третє і четвертне місце поділили Huawei і Xiaomi відповідно.

Та як відомо, продукти Apple коштують більше ніж 5000-6000 гривень, які українці в середньому витрачають на телефони, відтак американська корпорація відсутня у списку лідерів смартфонів на українському ринку.

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