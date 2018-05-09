Які смартфони найчастіше виявляються підробкою – експерти назвали компанії

Варто зауважити, що протягом останніх кількох років кількість підроблених смартфонів у світі різко впала. Це може бути пов’язано з тим, що китайські виробники зосередились на створенні унікальних моделей, а не копіюванні відомих брендів.

Та все ж повністю ліквідувати підробки досі неможливо.

Всесвітня митна організація (WCO) оприлюднила підбірку смартфонів, які найчастіше підробляють, пише prostotech.com.

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Так, на першому місці серед найбільш поширених підробок опинились продукти від Samsung. За минулий рік зафіксували понад 900 випадків масової реалізації підроблених смартфонів Samsung. Для порівняння, 5 років тому фіксували 4 тисячі подібних випадків.

На другому місці опинилась компанія Apple. Підроблені iPhone реалізували понад 800 разів. При чому, основними об'єктами шахраїв є найбільш популярні і моделі iPhone X, iPhone 8, iPhone 7 тощо.

Цікаво, що серед підробок є свої бюджетні та "преміум-класу" варіанти. Так, копії, які мають очевидні візуальні відмінності, коштують найдешевше. В той же час моделі хорошої якості, які важко відрізнити від оригіналу, коштують набагато дорожче.