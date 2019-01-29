Які сни є найпопулярнішими і чому вони повторюються

Третину свого життя людина проводить уві сні. Від його якості залежить здоров’я та настрій людини. Якщо сон неповноцінний, то людина втрачає важливу фазу швидкого сну, під час якого вона бачить сновидіння.

Нейрофізіолог Франсіско Хав'єр Пуертас, член правління іспанського Товариства сну (SES) назвав найпопулярніші сни. Одним з них є той. під час якого людина їде на контрольну чи іспит, пише Verne EL PAIS. Після чого транспорт різко змінює маршрут і людина вирішує вийти і дістатися до закладу пішки. Коли вона вбігає в аудиторію то розуміє, що повністю гола, а іспиту немає. Цей сон бачать навіть ті люди, які вже давно закінчили навчання.

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Інші популярні сни – поява на публіці людини без одягу, втрата зубів та падіння у безодню.

Вчені погоджуються з думкою про те, що сон – це механізм адаптації, який готує наш мозок до управління емоціями і допомагає пристосуватися до непередбачених обставин. Тобто, під час сну людина репетирує різні варіанти ситуації. До прикладу, якщо вона турбується про роботу, то може бачити песимістичні сни на цю тему. Якщо напередодні співбесіди ви переживаєте і не можете заснути, переживаєте, чи продзвенить будильник, то сон буде показувати ці страхи.

Експерт зазначає, що сон про появу на публіці голим або в спідній білизні можуть вказувати на синдром самозванця. Тобто людина переживає певні фобії – вона не вірить у власні таланти і боїться, що це можуть викрити.

Страх випадіння зубів – це первісний страх. За словами експерта, ці архетипічні сновидіння спостерігаються у всіх культурах, тому що показують наші первісні страхи.

Франсіско Хав'єр Пуертас порівнює сновидіння з шекспірівськими драмами: обставини можуть змінюватися, але конфлікти не втрачають актуальності.

Якщо людина бачить сни про падіння чи польоти, то це може виникати через перехідну фазу сну. У цей момент тіло перестає відчувати поверхню, і мозок інтерпретує це як падіння або політ. З тих же причин може снитися пустеля – коли ви засинаєте, при цьому відчуваєте спрагу.

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