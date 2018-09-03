Які солодощі можна давати дітям: поради дієтолога

Надлишок солодкого в ранньому віці негативно позначається на стані зубів і може спровокувати розвиток багатьох небезпечних захворювань. Але якщо вже іноді дозволяти дітям солодке, то варто знати, що для них буде корисним.

Дієтологи наголошують, що рекомендована норма вживання цукру в день не має перевищувати 40 грамів, передає 24apteka.

Читайте також: Чи можна їсти продукти, на які сіла муха

Зі слів фахівців, найбільш корисними для малюків є желейні солодощі. Пектин, який входить до складу желе, покращує роботу шлунково-кишкового тракту, сприяє очищенню організму, а желатин покращує стан волосся, нігтів, судин і м'язів.

Найкраще готувати желе вдома з натуральних соків, варення чи компоту.

Дітям від 2 років можна сміливо давати зефір, який містить природні загусники (агар-агар, пектин чи желатин). Вони покращують метаболізм і мають для організму, який росте, необхідні мінерали.

Також вже з цього віку можна починати давати дітям сухофрукти – курагу, чорнослив, родзинки, інжир, сушені груші, яблука.

Дієтологи також рекомендують давати дітям такі корисні солодощі, як мед, домашнє варення, морозиво з молока, мармелад, пастилу та безе.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.