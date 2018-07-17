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Які солодощі можна вважати ліками для організму: відповідь медиків

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Які солодощі можна вважати ліками для організму
Які солодощі можна вважати ліками для організму / moirebenok.ua

Помірне вживання справжнього мармеладу, конфитюра і джему можуть бути дуже корисними для здоров'я.

Таку властивість продуктів, які містять розчинну клітковину – пектин, з'ясували біологи Стокгольмського університету, передає Мedikforum.

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Якісний мармелад при попаданні в організм проявляє абсорбуючі властивості.

Таким чином, ці солодощі активізують процеси виведення з організму потенційно небезпечних і токсичних компонентів та важких металів, побічних продуктів метаболізму, жовчних кислот, анаболіків, холестерину та іншого.

Мармелад володіє абсорбуючими властивостями

Мармелад володіє абсорбуючими властивостями

А желатин, який входить до складу мармеладу та желе, зміцнює ще й хрящову тканину та покращує стан шкіри і волосся.

Завдяки пектину мармелад, фруктове желе та ті види варення, які містять пектин, є ефективними очисниками організму.

Желатин зміцнює хрящову тканину та покращує стан шкіри і волосся

Желатин зміцнює хрящову тканину та покращує стан шкіри і волосся

Існує кілька видів мармеладу: фруктово-ягідний, який виготовляють на основі фруктово-ягідного пюре), желейний – його готують на основі агару та пектину і желейно-фруктовий, який готують на основі желюючих речовин та фруктово-ягідного пюре. Найбільш корисним вважається останній.

Фахівці рекомендують вживати не менше 2 грамів пектину на день, а це дорівнює 50 грамам мармеладу.

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Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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