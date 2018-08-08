Які солодощі не нашкодять фігурі

Якщо у людини немає проблем з вагою, порушень вуглеводного обміну, то у невеликих кількостях солодощі не нашкодять здоров'ю.

Про це розповіла лікар-дієтолог Олена Чедія, передає Zdorovia.

З її слів, навіть якщо є зайва вага чи цукровий діабет, не обов'язково відмовлятися від солодощів. Варто обирати солодощі, виготовлені на натуральних цукрозамінниках, таких як сироп агави або топінамбура.

Читайте також: Фахівці назвали найбільш шкідливі солодощі для здоров'я

Штучні цукрозамінники не загрожують підвищенням рівня цукру, проте такі продукти не зовсім є корисними.

Медики рекомендують для здорового раціону додавати, крім відомого корисного солодкого – мармеладу та зефіру, пастилу та солодощі, які містять натуральні сиропи.

Такі солодощі зберігають корисні для організму пектинові речовини та харчові волокна.

До слова, медики зазначають, що помірне вживання справжнього мармеладу, конфитюра і джему можуть бути дуже корисними для здоров'я.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.