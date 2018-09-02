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Які солодощі зменшують ризик хвороб серця

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Які солодощі скорочують ризик серцево-судинних захворювань
Які солодощі скорочують ризик серцево-судинних захворювань / unsplash.com

Шоколад може бути не тільки "забороненою насолодою", але й приносити користь здоров'ю, зокрема, серцево-судинній системі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Вчені запевняють, що помірковане споживання шоколаду (не більше трьох плиток на місяць) скорочує ризик серцево-судинних захворювань на 13 %.

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Природні фенольні сполуки флавоноїди, що містяться у шоколаді, покращують стан судин та зменшують запалення.

via GIPHY

Але не варто ним зловживати, адже складові шоколаду, зокрема, цукор та жир, більше шкодять, ніж допомагають. У людей, що споживають шоколад щоденно, ризик серцевих захворювань зростає на 17%.

Я вважаю, шоколад важливим джерелом флавоноїдів, які зменшують запалення та збільшують "корисний" холестерол,
– зазначив провідний дослідник, доктор Чайякріт Кріттанавонг з Нью-Йорка.

На його думку, найбільш корисним є чорний шоколад, адже він містить найбільше флавоноїдів та найменше цукру.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Серцево-судинні захворювання Профілактика захворювань
Джерело: 24 Канал
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