Які солодощі зменшують ризик хвороб серця

Шоколад може бути не тільки "забороненою насолодою", але й приносити користь здоров'ю, зокрема, серцево-судинній системі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Вчені запевняють, що помірковане споживання шоколаду (не більше трьох плиток на місяць) скорочує ризик серцево-судинних захворювань на 13 %.

Читайте також: Топ-5 міфів про психологічне здоров'я

Природні фенольні сполуки флавоноїди, що містяться у шоколаді, покращують стан судин та зменшують запалення.

Але не варто ним зловживати, адже складові шоколаду, зокрема, цукор та жир, більше шкодять, ніж допомагають. У людей, що споживають шоколад щоденно, ризик серцевих захворювань зростає на 17%.

Я вважаю, шоколад важливим джерелом флавоноїдів, які зменшують запалення та збільшують "корисний" холестерол,

– зазначив провідний дослідник, доктор Чайякріт Кріттанавонг з Нью-Йорка.

На його думку, найбільш корисним є чорний шоколад, адже він містить найбільше флавоноїдів та найменше цукру.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.