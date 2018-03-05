Які спокусливі фото постить в Instagram колишня "віце-міс бікіні Україна" (18+)
Українська модель Аліна Катлобай активно веде свій Instagram. У соцмережі дівчина, яка свого часу отримала титул "перша віце-міс" на конкурсі "Міс бікіні", викладає чимало пікантних фото.
Зараз дівчина займається модельним бізнесом, активно знімається у кліпах іноземних виконавців.
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Джерело: 24 Канал
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