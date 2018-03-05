14:41
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Які спокусливі фото постить в Instagram колишня "віце-міс бікіні Україна" (18+)

7180 Читать новость на русском
Які спокусливі фото постить в Instagram колишня "віце-міс бікіні Україна" (18+)

Українська модель Аліна Катлобай активно веде свій Instagram. У соцмережі дівчина, яка свого часу отримала титул "перша віце-міс" на конкурсі "Міс бікіні", викладає чимало пікантних фото.

Зараз дівчина займається модельним бізнесом, активно знімається у кліпах іноземних виконавців.

Читайте також: Модель Емілі Ратажковскі оголилась перед камерою: фото 18+

VS

Публикация от Alina Katlobai (@katlobai_alia)

Хочется драйва

Публикация от Alina Katlobai (@katlobai_alia)

Последние деньки сезона

Публикация от Alina Katlobai (@katlobai_alia)

Хочу что бы лето не кончалось

Публикация от Alina Katlobai (@katlobai_alia)

Понедельник - и снова об актуальном Очень часто сталкиваюсь с прижившими стереотипами по поводу модельной работы ‍♀️ Поэтому постепенно буду раскрывать вам "Мифы" и "Реальности" которые наблюдала лично МИФ 1.Быть моделью – значит вести аморальный образ жизни. Когда модель приходит в агентство – она "продаёт"(специально беру это слово в скобки) свою красоту, умения, навыки и, главное, харизму. На выходе она получает доступ к клиентам и возможность реализации как в финансовом плане , так и в плане карьерного роста,популярности и тд. На этом "торговля" моделью завершена. Теперь сама модель стремится продать как можно больше продукта, который она рекламирует (одежда, аксессуары, парфюмерия и т.д.) А сколько товара сможет продать модель с синяками под глазами после клубной ночи, дряблым лицом ‍♀️от сигаретного дыма, да и прочими "прелестями" ночной жизни ‍♀️? Поэтому клиенты отдают предпочтение девушкам, имеющим здоровый и свежий вид. И как факт - чем больше у тебя работы тем меньше сил и желания к подобному ночному отдыху РЕАЛЬНОСТЬ С чего вообще берётся эта картинка вечно тусующихся моделей? Все просто за границей очень много клубов которые дают Wild Card - бесплатный вход и весь сервис моделям - для пиара своего же заведения, а чаще даже платят за это какие то деньгисоответственно молодые девочки ( первые поездки начинаются с 14-15лет) оторвавшись от родительской опеки и попадая под влияния более старших "тусовочных" подруг имея вседозволенность - окунаются в мир клубной жизни, при этом часто путая приоритеты. Но это уже выбор индивидуальный: либо ты в хорошей форме работаешь на репутацию и нарабатываешь себе клиентов которые могут стать постояннымилибо ныряешь в мир тусовок и ждёшь когда твоя пенсия наступит в 25 Не в коем случае не кого не осуждаю, выбор за каждым, да и способы отдыхать у всех разные, я за золотую середину во всемпросто постаралась раскрыть вам 2 стороны медали Кому было полезно или интересно ставим ️ А так же смело пишем Факты которые вы считаете принадлежат сфере мод.бизн. И в следующий понедельник мы выясним где миф и в чем реальность

Публикация от Alina Katlobai (@katlobai_alia)

Skating all day party all night #alps #snowboard #snowboarding #austria

Публикация от Alina Katlobai (@katlobai_alia)

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук