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      Які стоматологічні процедури не можна робити вагітній

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      Які стоматологічні процедури не можна робити під час вагітності
      Які стоматологічні процедури не можна робити під час вагітності / lynndentalcare.com

      Вагітність – особливий період, тому потрібно по-особливому ставитися до здоров'я жінки. Під час виношування дитини багато процедур опиняється під забороною, серед них – деякі стоматологічні.

      Про це пише портал "Наша Мама".

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      1. Відбілювання зубів

      Річ в тому, що під час цієї процедури застосовують різні хімічні очисні засоби, які впливають на плід. Саме тому під час вагітності варто відмовитися від цієї процедури.

      2. Встановлення імпланту

      Взагалі під час вагітності лікарі радять утриматися від будь-якого оперативного втручання. Існує ризик відторгнення імпланту, ризик підхопити інфекцію. Під час імплантації жінка відчуває стрес, який погано впливає на плід. Ця процедура може спричинити викидень.

      Лікарі радять утриматися від будь-якого оперативного втручання під час вагітності
      Лікарі радять утриматися від будь-якого оперативного втручання під час вагітності

      3. Загальний наркоз

      Після загальної анестезії у вагітних може змінюватися прохідність дихальних шляхів, тому все може закінчитися важкою дихальною недостатністю, пневмонією. Цей вид наркозу найбільш несприятливий для вагітних. Він може призвести до летального наслідку, викидня чи відторгнення плоду.

      4. Використання миш'яку та адреналіну

      Під час вагітності не можна застосовувати ці засоби, оскільки вони мають токсичний вплив. А якщо у жінки слабкі зуби, то під час вагітності ця речовина може зруйнувати вже ослаблені зуби.

      Під час вагітності не можна застосовувати миш'яку та адреналін
      Під час вагітності не можна застосовувати миш'яку та адреналін

      5. Рентген зубу

      Рентгенівські промені мають тератогенну дію (порушення ембріонального розвитку) на плід. Це може призвести до аномалій. Тому рентген зуба виконується лише в одиничних випадках.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Вагітність і пологи
      Джерело: 24 Канал
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