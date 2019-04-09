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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Які стосунки мають Зеленський та Коломойський: вражаюче розслідування

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      Про лідера президентських перегонів Володимира Зеленського українське суспільство знає все. А от про людину, якій приписують зв'язки з кандидатом, навпаки. Саме постать Ігоря Коломойського асоціюється у деяких виборців з керманичем кандидата, проте сам Зеленський це неодноразово заперечував. Журналісти Вihus.info з'ясували, чому шоумен так активно відхрещується від можливої співпраці олігархом.

      31 березня у тимчасовому штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського журналісти Вihus.info помітили людину з бейджем журналіста "1+1". Проте відомо, що він не журналіст.

      Читайте також: Як діють сітки підкупу виборців у Порошенка: розслідування Bihus.info

      Зрештою вже на другий день після виборів журналістам вдалося знайти другий штаб Зеленського. Проте він виявився не публічним, а прихованим. Звичайно, пресі там були не дуже раді. Та й загалом система охорони працює на високому рівні – вулицями курсує охорона, а "сліпих зон" та місць для спостереження взагалі немає. 

      Важко навіть уявити, скільки може коштувати оренда приміщення в елітному районі, де вартість квартир сягає п'яти тисяч доларів на місяць. 

      Штаб Володимира Зеленського
      Штаб Володимира Зеленського

      Елітний район Києва
      Елітний район Києва

      З самого ранку біля другого офісу кандидата було людно. Одних гостей супроводжували охоронці, інші заходили самостійно. Журналісти помітили, як у підземний паркінг в'їхали машина відомого бізнес-партнера Зеленського Бориса Шефіра.

      А от неподалік штабу був припаркований Mercedes, що записаний на Тимура Міндіча. Він є близьким соратником олігарха Ігоря Коломойського. Але автівкою користується не Міндіч, а сам Зеленський. Саме на цьому Mercedes Володимир Олександрович приїхав здавати аналізи. Згодом до штабу під'їхав автомобіль спікера виборчого штабу Дмитра Разумкова. Проте на питання журналістки про те, чому другий офіс не вказаний у жодному звіті Разумков не зміг відповісти. 

      Також журналісти помітили, що декілька днів поспіль до штабу під'їжджає ще одне авто. Вона належить загадковому гостю з бейджем журналіста "1+1", який насправді виявився адвокатом та юристом Андрієм Богданом.


      Андрій Богдан

      Найвідомішим клієнтом Богдана виявився олігарх Ігор Коломойський. Їхні відносини стали публічними у 2014 році, коли Богдан отримав посаду радника в тодішнього очільника Дніпропетровщини – Коломойського. 

      За інформацією журналістів, лише з початку 2019 року Андрій Богдан щомісяця літав до Тель-Авіва. Звісно, можна припустити, що він мав на це свої причини. Але варто врахувати той факт, що відомий олігарх з кінця 2018 року живе у Тель-Авіві. 

      А от раніше Ігор Валерійович мешкав у Женеві. І за дивним збігом обставин саме туди Богдан літав понад 20 разів, мов на роботу.


      У 2018 році Андрій Богдан понад 20 разів літав до Женеви

      Про те, як у штабі Зеленського пояснили цю ситуацію – дивіться у випуску.

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      Теги: Новини політики Новини України Наші гроші Журналісти Розслідування Ігор Коломойський Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Бізнес
      Джерело: 24 канал
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