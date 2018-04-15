Які street-style образи вразили на фестивалі Coachella 2018: стильні фото

Неймовірний музичний фестиваль Coachella 2018 у Лос-Анджелесі вирує справжнім життям та емоціями! З 13 по 22 квітня найяскравіші блогери та зірки світу наввипередки демонструватимуть дивовижні костюми та стильні "луки", щоб найкраще вирізнятись серед інших.

Відверті декольте та напівпрозорі деталі, довгі сукні та екстримально короткі топи, розкішні комбінезони та ефектні спідниці, – все це про фестиваль Coachella 2018!

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Пропонуємо переглянути підбірку найкращих та найстильніших образів шанувальників фесту з усього світу, які заслуговують позитивних відгуків і захоплення. І це лише перші дні фестивалю! Важко уявити, що чекає прихильників fashion-індустрії попереду.

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