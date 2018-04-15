18:46
15 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 8°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    18°C 10°C
  • середа
    15°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Які street-style образи вразили на фестивалі Coachella 2018: стильні фото

309 Читать новость на русском
Coachella 2018: фото
Coachella 2018: фото / www.cosmopolitanme.com

Неймовірний музичний фестиваль Coachella 2018 у Лос-Анджелесі вирує справжнім життям та емоціями! З 13 по 22 квітня найяскравіші блогери та зірки світу наввипередки демонструватимуть дивовижні костюми та стильні "луки", щоб найкраще вирізнятись серед інших.

Відверті декольте та напівпрозорі деталі, довгі сукні та екстримально короткі топи, розкішні комбінезони та ефектні спідниці, – все це про фестиваль Coachella 2018!

Читайте також: Зірки на фестивалі Coachella 2018: фотопідбірка найяскравіших образів

Пропонуємо переглянути підбірку найкращих та найстильніших образів шанувальників фесту з усього світу, які заслуговують позитивних відгуків і захоплення. І це лише перші дні фестивалю! Важко уявити, що чекає прихильників fashion-індустрії попереду.

Читайте також: Моделі Victoria’s Secret на знаменитому фестивалі Coachella 2018: фото найкращих образів

Читайте також: Бейонсе на фестивалі Coachella 2018: захоплюючі фото з музичних виступів

Теги: LifeStyle Мода Новини США Фестивалі
Джерело: Cosmopolitan
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук