Які сукні були трендовими до 1970 року: цікава фотопідбірка

Щороку мода змінюється, дивуючи найбільших прихильників трендів стильними новинками. Та навіть 200 років тому модниці оновлювали свій гардероб, додаючи сукні нових фасонів.

Якими були трендові фасони жіночого вбрання з 1784 до 1970 років, показали у My Modern Met.

У часовій шкалі представлені​​ модні тенденції кожного року. Вбрання не тільки показує стиль тодійшніх модниць, але демонструє соціально-економічне життя вищих класів суспільства. Починаючи з вишуканих об'ємних суконь XVIII століття зі спеціальними каркасами мода стрімко переходила до короткого одягу. Відтак капелюхи та стримані вбрання згодом поступились місцем спідницям і штанам.

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За допомогою фотопідбірки журналістів можна простежити, наскільки змінювався одяг упродовж кількох століть та наскільки жінки прагнули зробити речі максимально комфортними.